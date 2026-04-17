孖梁彥宗最後一站闖沙巴 Alton劫後餘生驚見繁華機場 上山採膠竟問：好無味

ViuTV探險旅遊節目《兩條友。族暴走》由4月6日起，逢星期一至五晚10:30播出。兩位主持梁彥宗（Chris）及MIRROR成員王智德（Alton）走進亞洲赤道地帶，今晚播出的一集，Chris與Alton將前往整個旅程最後一站馬來西亞沙巴。抵達沙巴機場後，見到熟悉的繁華機場，Alton即時顯得十分興奮，更笑言：「當你見過劫難，你去到邊度都係幸福嘅！」之後，眾人更久違地品嚐到當地美食，令Alton極為雀躍，Chris更形容他「黐咗線」。

Alton隨杜順族人上山體驗生活

第二日，Chris與Alton跟隨杜順族人上山體驗日常生活。出發前，導遊贈予二人一把PARANG（帕朗刀），並指這是山上的「ATM Card」，可用作採摘山上產物。二人隨即出發體驗採樹膠，成功開採後有白色液體流出，Alton即展現「為食」本色，問道：「Is it tasty?」Chris與製作團隊聞言：「唔係下嘛！」二人繼續開採其他樹的樹膠，但二人發現「稀竭度」與其他不同，Chris笑言：「可能每個人嘅稀竭度都有啲唔同呢！」，Chris與Alton隨即對視而笑。其後他們更親身採摘菠蘿，菠蘿的美味更令Alton大讚：「Unforgettable Pineapple In My Life!」

首個到訪團隊獲熱情招待

由於今次是該村落首次有製作團隊到訪，村民對製作團隊的到來都顯得特別興奮，並特意準備美食和美酒招待眾人，最終整個製作團隊與族人一同暢飲共舞，場面非常熱鬧。

