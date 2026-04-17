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朴春手寫信求外界「忘記吸毒指控」 明讚暗踩Dara如已故姜受延美麗動人

影視圈
更新時間：15:45 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-17 HKT

韓團2NE1出身歌手朴春上月初爆料指隊友Sandara Park（Dara）涉毒，讓她成為代罪羔羊，如今事隔一個多月，她公開3頁手寫信向大眾致歉，並表達希望相關「毒品說法」能夠像沒發生過，不過，目前該帖文已被刪除。朴春今日（17日）在社交網公開手寫信，以「致國民」為開頭，內容中逐一提及2NE1成員，表達對隊友的深厚感情，跟她之前控訴Dara可謂判若兩人。

朴春發帖後又刪文

朴春形容Dara是「來自菲律賓的公主」，又大讚Dara如已故的女星姜受延一樣都非常漂亮。她再稱：「當我和隊中的主音一起唱歌時，協同作用創造了一個美麗漂亮的聲音。每個人都努力工作，但儘管她是姐姐，她用像魷魚一樣的身體，在表演期間忍受痛苦，並表現出不懈的努力。我甚麼都知道，她是隊中的大腦，她很聰明，她扮演著類似經理的角色。」對於隊友CL，朴春表示：「隊長CL，李彩麟是表演之神。從即興編舞到表情，一切都對她來說都是「一撻即有」。李彩麟是一個真正令人印象深刻的人，她做所有事情都很時尚。」

朴春精神狀況存疑

至於Minzy，朴春則指：「我們最年輕的成員是孔旻智以國寶舞者孔玉振的侄孫女而聞名，她真的很令人欽佩，彷彿她繼承了家族的血統。她是舞蹈之神，她的舞蹈很神奇。」她表示很愛每一位隊友及fans。最後她坦言寫這封信是「希望毒品說法不存在」，「關於毒品的那段說法能被當作沒有發生過，這太令人遺憾了，因為我們4個人的相遇是一個奇蹟。年齡差距很大，這是一個不合理的情況⋯⋯感謝你們的關心，我愛你們。」

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