潘宏彬離世丨淡出幕前28年轉行地產真相 傳與劉德華有關希望過平淡生活

曾與劉德華非常友好的潘宏彬，近日驚爆離世消息，終年63歲。潘宏彬1981年入讀第十期TVB藝員訓練班，在幕前工作近20年，卻突然1997年退居幕後，翌年離開娛樂圈，轉行成為一名地產經紀，潘宏彬淡出的原因眾說紛紜。

潘宏彬與劉德華多合作

潘宏彬當時報讀藝訓班，同屆學員有劉德華、連偉健、黃耀明、梁家輝等，潘宏彬與劉德華建立深厚友情，二人在多部劇集中合作，曾被形容「一間屋兩個人住」，卻因而傳出關係超出友誼。

有傳潘宏彬離開幕前，轉投房地產相關產業，兼與劉德華斷絕來往，與二人曾傳緋聞有關。劉德華曾表示：「保唔住呢段友情，我好遺憾。」潘宏彬曾透露轉換工作環境，是希望過平淡生活，而且睇準當時的房地產行業發展得不錯。

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潘宏彬在2009年因劉德華婚訊曝光曾被追訪，當時已由靚仔小生，變成中年發福大叔。潘宏彬曾叫傳媒放過他，又表示與劉德華失聯沒有遺憾：「有甚麼好遺憾？朋友不必天天見面，一天是朋友，終生就是朋友。」五年後潘宏彬罕有客串電影《微交少女》，延續1982年首度拍攝的電影《靚妹仔》中角色，之後未再有新作。潘宏彬於1988年曾透露有拍拖兩年半的日本女友，二人年差3歲，女方為芭蕾舞導師，二人在日本的餐廳中認識。

潘宏彬曾赴台灣發展

1962年出生的潘宏彬，曾是80年代備受關注的小生，1984年憑劇集《新紮師兄》飾演「陳厚德」，一炮而紅，之後參演《獵鷹》、《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》等劇集。潘宏彬亦曾拍攝電影《靚妹仔》、《彩雲曲》、《開心鬼撞鬼》、《殺手的童話》等。潘宏彬1988年一度赴台灣發展，在古裝劇《射鵰英雄傳》中飾演楊康，獲得觀眾喜愛，成功打開海外市場。