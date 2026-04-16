女神配對計劃2丨5大全新配對女神名單曝光 何沛珈阮嘉敏堪稱賢妻之選 俞可程驚艷登場

由「金牌媒人」林盛斌擔任主持的TVB真人騷戀綜《女神配對計劃》在第一季創下佳績後，相隔一年《女神配對計劃2》載譽歸來，再度掀起全城熱話。今季同樣有五位女神級藝人加盟，公開招募理想對象，廣邀全球有自信的男士們一同參與，尋找真愛。 有份參與配對計劃的五大女神分別是郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）和何沛珈（Roxanne）。

今次節目規格全面升級

第二季五大女神名單公布後，在網上掀起熱話，TVB今日（16日）舉行記者會宣布詳情，今次節目規格全面升級，除了請來林盛斌（Bob）坐鎮，更邀請玄學天后雲文子師傅為嘉賓把關。上季女神梁敏巧、關嘉敏、葉蒨文、李芷晴及羅毓儀亦現身為新一季造勢。

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五位女神之中年紀最輕的是郭珮文，只有25歲的郭珮文年紀比上一屆所有女神還要年輕，郭珮文嗜好亦相當另類，就是「研究骨相」，與郭珮文興趣相若的，還有近日憑《正義女神》的「癲瘋」演出人氣急升的陳若思，陳若思於戀愛的要求竟是認識男朋友前要先睇八字，相當特別。另憑「驚世」魔音及在《東張西望》的拼搏表現、於短期內極速入屋的俞可程，與郭珮文一樣是港姐界的性感女神，不過外表Lady的她，內裏竟是男仔頭，更聲稱能與任何類型男士好好相處，與其「獨立得嚟好黐身」的自我描述一樣充滿矛盾但又好有吸引力。以上三位均為今屆女神I人代表。

而剩下兩位的E人代表，則是阮嘉敏及何沛珈。何沛珈之前曾公開承認已單身數個月，是5位女神中最高䠷一位，身高高達170cm，而且嗜好多多，唱歌、跑步、散步、打坐、睇戲、跳舞全部都啱，絕對是動靜皆宜代表。觀乎「戀愛特點」，何沛珈亦相當賢慧，講明「鍾意照顧另一半」，後續表現令人期待。而今年年初憑內地微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》人氣勁升的阮嘉敏，單身時間長達1年半，觀乎「戀愛特點」估計是與過份熱愛工作有關；不過阮嘉敏其實絕對擁有持家特質，皆因其嗜好竟是做家務及洗碗，與何沛珈一樣可列入賢妻之選。

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《女神配對計劃2》五大女神Profile

郭珮文 Juliana

年齡：25歲

出生日期：2001年8月23日

星座：獅子座

身高：168cm

MBTI：INFP

拍拖次數：4次

單身時間：9個月

戀愛特點：未試過同香港人拍拖、希望對方可以同自己一齊欣賞美食

擅長及嗜好：研究骨相、食嘢

陳若思 Amber

年齡：30歲

出生日期：1996年4月6日

星座：白羊座

身高：162cm

MBTI：INFP

拍拖次數：5次

單身時間：1年

戀愛特點：識男友先要睇八字

擅長及嗜好：風水命理



俞可程 Kanis

年齡：28歲

出生日期：1998年1月2日

星座：山羊座

身高：167cm

MBTI：INFJ

拍拖次數：4次

單身時間：1年半

戀愛特點：獨立得嚟好黐身

因為讀測量，男同學比較多，所以自覺識得同任何類型嘅男仔相處

擅長及嗜好：任何新嘢都想試



阮嘉敏 Mandy

年齡：35歲

出生日期：1991年6月13日

星座：雙子座

身高：163cm

MBTI：ENFP

拍拖次數：4次

單身時間：1年半

戀愛特點：事業型，容易因為工作而忽略另一半

擅長及嗜好：做家務、洗碗、玩籃球機、同公仔傾偈、整公仔、砌Lego

何沛珈 Roxanne

年齡：30

出生日期：1996年8月1日

星座：獅子座

身高： 170cm

MBTI：ENFP

拍拖次數：3次

單身時間：半年

戀愛特點：鍾意照顧另一半、想另一半帶領自己進步

擅長及嗜好：唱歌、跑步、散步、打坐、睇戲、跳舞