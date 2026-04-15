張繼聰封呂爵安為「好猛」朋友 激讚勤力能感染他人 私下互相扶持突破年齡界限
更新時間：16:15 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-15 HKT
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張繼聰日前在旺角麥花臣場館的《WHAT'S NEXT LIVE 2026》演唱會圓滿落幕，除了有兒時偶像杜德偉（Alex）驚喜現身見證，更找來MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任特別嘉賓。張繼聰昨日在社交網帖文分享對Edan 的感受，並封對方為「好猛」的朋友。
張繼聰欣賞Edan一絲不苟的工作態度
張繼聰連日來在社交網撰寫「騷後感」，除了感謝杜德偉百忙抽空來支持他，亦寫下與Edan的「兄弟情」。張繼聰坦言大家平時見到的Edan鬼鬼馬馬，但合作多次下來，最令他欣賞的卻是對方的工作態度，他寫道：「同佢合作過咁多次，我最欣賞佢嘅係嗰種一絲不苟嘅態度，每一次見佢準備工作，嗰份勤力同認真，其實係會感染到身邊嘅人，甚至係會提醒埋我都要再努力啲先得。」
Edan互相扶持走過難關
而撇開工作，二人私下更會相約食飯，靜靜地傾心事，他說：「喺一啲未必係咁容易行嘅日子入面，我哋互相陪伴，一齊行過咗，呢份友誼，我覺得真係算係『好猛』嘅朋友。」張繼聰續說，正因如此他特別希望Edan能站在這個演唱會舞台上，一同分享這份回憶，字裏行間可見二人雖然年齡相距17年，但毫無隔膜，感情極好。
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