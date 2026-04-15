TVB童星世紀合體 洗迪琦自爆曾暗戀吳諾弘 派性感福利嚇窒男方尷尬問：有冇著衫

全職港隊劍擊運動員、TVB童星出身的吳諾弘（Lawrence）近年開設YouTube頻道，在最新一集影片中邀請到逾10年未見的「妹妹」洗迪琦合體。洗迪琦近年在台灣發展啦啦隊事業，並因參與試當真頻道的《墨魚遊戲2》而在香港人氣回升。兩位昔日的小演員激罕同框，不僅勾起了觀眾的集體回憶，洗迪琦在片中更拋出震撼彈，自爆小時候曾暗戀吳諾弘，讓對方當場錯愕，真實反應笑翻觀眾。

吳諾弘睇洗迪琦寫真異常尷尬

洗迪琦在片尾更送上彩蛋送出寫真集，吳諾弘在攝影師要求下即場欣賞，搞到吳諾弘異常尷尬：「我想問你..唔係真係...有鋪毛巾㗎嗎？」洗迪琦大方地說：「呢個係有着內衣，但係可能都嚇親你。」接着吳諾弘突然嚇到彈起，不知所措地說：「就係呢個喇？」畫面出現「要噴鼻血了」、「語無倫次」的字，相當爆笑。

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洗迪琦自爆曾暗戀吳諾弘

吳諾弘和洗迪琦當年在TVB劇集《與敵同行》飾演兩兄妹，其中一個最難忘的就是一起淋雨的部分，今次二人相隔多年再度合體，勾起了觀眾的集體回憶。吳諾弘稱當時沒有WhatsApp，為了跟洗迪琦聊天，他偷偷拿媽媽的電話發SMS短訊，「一個訊息要五毫」，結果被媽媽責罵。洗迪琦突然語出驚人，對着鏡頭坦白地說：「佢細個嘅外貌完全係我鍾意嗰類型，所以我細個係好鍾意 Lawrence。」此言一出，吳諾弘瞬間石化，影片後製更打上「不是吧!!」、「竟然喜歡lawrence?」等字樣，吳諾弘顯得手足無措，坦言需要停機平復心情。

洗迪琦對「香港首席美少女」標籤心虛

除了回憶往事，兩人亦提及長大後的發展，洗迪琦最為人熟知的作品是在《律政新人王II》中飾演馬國明的養女，對於「#香港首席美少女」標籤，吳諾弘覺得她要有一個很強大的心臟，有一個自信，才夠膽打這個標籤出來。洗迪琦笑說：「其實以前真係自信，而家慢慢變成玩笑。我已經唔再係美少女嘅年紀，而家用呢個標籤越嚟越心虛，嗰陣冇乜人識，所以受到嘅批評冇咁多。」她續說：「因為《墨魚遊戲》令更多香港人識我，我加入啦啦隊之後，喺台灣多咗機會，可以回流香港做嘢嘅機會，又參加咗好大嘅製作之後，好有緣份同幸運。」

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