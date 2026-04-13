Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃建東為失言道歉承諾日後更慎言 劉洋首演音樂劇廣東話對白壓力大：怕講成粗口

影視圈
更新時間：19:45 2026-04-13 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-13 HKT

劉洋、黃建東、胡渭康、梁兆明、杜小喬、杜詠心等今日到觀塘出席音樂劇「花影夢 Dreams in Bloom」記者會。音樂劇原定於6月20及21日晚上在文化中心舉行2場，由於反應熱烈宣布加開18、19日的夜場及20、21日的日場，4天合共演出6場。主演的谷婭溦因工作調動關係，雖然未能現身出席，但透過影片分享加場喜悅！

胡渭康爆劉洋排到流汗

首次參與音樂劇的劉洋於劇中一人分飾兩角，分別飾演谷婭溦的爸爸及胡渭康的大廚朋友，由於全劇為廣東話對白，劉洋坦言有難度：「之前都試過拍《愛.回家》，只是講，但呢度又要講又要唱，壓力真係好大。」身旁的胡渭康笑言各人在排戲的時候，排戲房是很凍的，但劉洋十分認真，排到流汗。黃建東指劉洋每次看到台詞都會主動提問，還爆劉洋的太太擔當老公的翻譯員。劉洋自爆經常被太太罵他說不好台詞：「我覺得自己好笨！」亦擔心自己說廣東話台詞變粗口。胡渭康和黃建東亦笑言演出時已有心理準備，聽到劉洋的口音對白會忍不住笑。

黃建東重申無意冒犯批評女性身體

提到黃建東早前在網上貼文評論華裔女星Lana Condor胸部，遭網民圍插指不尊重女性，引起軒然大波，東東即收起笑臉，為其失言評論道歉：「我發現自己出咗一個唔恰當嘅post，第一時間已經移除咗個post，同去道歉，我想重申，我係絕對無意冒犯或者去批評女性嘅身體，絕對唔會嘅，我覺得自己係上咗一課，日後我會更加慎言、更加小心，我好多謝大家嘅批評，多謝大家嘅所有意見，我全部接受嘅，全部睇到嘅，收到晒！」身旁的胡渭康亦補充表示：「其實我哋大家都喺錯誤中成長， OK嘅，冇嘢嘅！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
10小時前
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
01:10
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
影視圈
3小時前
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
飲食
9小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
8小時前
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
6小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
21小時前
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
社會
3小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
14小時前
《給十九歲的我》風波升溫 英華女學校校監發信斥張婉婷方詆毀校長誠信：並無說謊
《給十九歲的我》風波升溫 英華女學校校監發信斥張婉婷方詆毀校長誠信：並無說謊
影視圈
5小時前