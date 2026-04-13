楊玉梅自揭飽受13年情傷 「渣男」選女友喪父當天提發手 曾崩潰抑鬱有輕生念頭

61歲的楊玉梅，於1990年參選亞姐獲得季軍出道，公認是大美人的她，至今仍是保持單身，近日她分享不結緍、不生小孩的原因，她原來隱藏著一段長達13年，至今仍讓她難以釋懷的感情創傷，被一名比她年長12年的「渣男」浪費青春，而對方更在她父親離世的時候，跟她分手，讓她患上抑鬱，甚至有輕生的念頭。

楊玉梅喪父當天男友提分手

楊玉梅在影片中透露，當跟前度男友交往至第8年時，40多歲的楊玉梅渴望組織家庭，向男友提出結婚的想法，卻遭對方以「不喜歡小孩」為由拒絕。後來，男友不幸確診癌症，手術風險極高，楊玉梅在手術室外跪地祈禱，淚流不止。慶幸手術成功，但男友死裡逃生後卻性情大變，開始頻繁地外出玩樂。最殘酷的是，這段13年的感情，在楊玉梅父親離世那天，男方提出分手，令她頓時崩潰。

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楊玉梅曾患抑鬱有輕生念頭

當時年近50歲的楊玉梅，人生跌入谷底，患上嚴重的抑鬱症。在長達兩年的時間裡，她每天以淚洗面，甚至產生輕生念頭。為了重新振作，她決定重返幕前，卻要面對旁人的冷言冷語：「那麼老了還出來，沒人要妳了！」但她沒有放棄，只要有工作機會，無論多辛苦、酬勞多低，她都咬緊牙關去做，只為靠自己雙手養活自己。

楊玉梅走出谷底投身飲食業

楊玉梅走出人生低谷後，如今活得通透豁達。除了在演藝事業上重新出發，早在2000年，她便已投身商界，在飲食業大展拳腳，據悉旗下餐廳集團擁有多達24間分店，是圈中名副其實的「隱形富婆」。

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