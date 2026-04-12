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蔡俊彥進軍樂壇獲Edan心理輔導 計劃再推出三首歌 讚林奕匡夫妻為人好

影視圈
更新時間：18:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-12 HKT

香港劍擊運動員的蔡俊彥今日（12日）出席「玩出好心晴」校園計劃啟動禮，表示有教導小朋友打劍擊，亦喜歡跟他們交流，希望將自己經驗分享畀大家，又認為教導過程中也幫助到自己。

蔡俊彥獲老師提點

談到少年時期的他，是否很百厭？他笑言好百厭，試過險些被踢出校，當年自己不太懂得尊重老師，直至讀中五、六才真正明白老師的感受。他說：「雖然老師依家喺英國，但仍然保持聯絡，佢見到我得獎會恭喜我，又叫我做公眾人物要小心講嘢，就算被人攻擊都唔好放喺心。」

蔡俊彥欣然接受評論

蔡俊彥早前進軍樂壇，他表示好友呂爵安（Edan）認為他可能會受到惡意攻擊，所以給予心理輔導。提到自資推出首支歌曲《我最討厭的男歌手》，他坦言好或不好的評論都有，但自己也會欣然接受，亦計劃再推出三首歌，也很期待跟不同音樂人合作。提到歌曲《我最討厭的男歌手》由林亦匡作曲，他表示很期待將來跟對方合作，又大讚林奕匡夫妻為人很好，更形容自己是否上世做好事認識到他們，無論打劍擊或唱歌也很支持他。當笑問覺得Edan定林奕匡為人更好？他笑說：「兩個都咁好，兩個都咁愛，雖然認識林奕匡時間較短，但佢好幫我。」

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