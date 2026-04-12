BTS高陽巡唱被爆盜竊案 500條入場手帶被偷 警方正全力追緝疑犯

韓國天團防彈少年團（BTS）退伍後的第一次世界巡唱，於9日在高陽綜合運動場揭幕。昨日的第2場演出前，竟驚傳有500條入場手帶被竊，公司也為此緊急報警。根據韓國警方表示，當地時間昨日下午約3時20分接獲報案，指出一名50多歲身份不明的男子在高陽綜合運動場副場館的售票處內，趁亂偷走約500條入場手帶後隨即逃離現場。由於手帶是進入演唱會會場的「唯一通行證」，觀眾必須通過身份核實後，才能獲發手帶進場，如今大量手帶被盜，引發fans擔憂。

BTS所屬經紀公司火速發表聲明

BTS所屬的BigHit Music火速發表聲明，表示：「非經由身份確認櫃台正常程序領取的手帶，將無法入場。」並呼籲歌迷若發現有人非法販售手帶，應立即通知主辦單位或警方。目前警方已掌握疑犯的外貌特徵，正全力追緝疑犯。