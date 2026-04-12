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陳庭欣爆Bob狂sell 兩筍盤：佢係頂尖銷售員 與網壇傳奇阿加斯食北京填鴨似發夢

影視圈
更新時間：15:45 2026-04-12 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-12 HKT

陳庭欣、吳雲甫、簡慕華、陳安立等今日（12日）出席一個匹克球活動，陳庭欣日前與關楚耀齊齊到北京參與一個匹克球明星表演賽，認識了不少匹克球好手，好似追星一樣，大感興奮，「我有幸喺北京國家網球中心落場打波，感受到做5分鐘運動員嘅感覺，之後又同美國網壇傳奇阿加斯一齊食北京填鴨，好似發夢一樣！」

陳庭欣做足熱身減少受傷機會

談到許廷鏗早前因打匹克球受傷，問到她是否都會特別小心？她笑指打波是為興趣不是為比賽，只想打得開心，直言有時未必會落力救波，又說事前會做足熱身，減少受傷機會。林盛斌早前爆陳庭欣「好事近」，她即笑言近來很忙，除了打匹克球也有打拳，為稍後拍攝的劇集做準備，加上戲服要露腰，也要好好keep fit，她指林盛斌向她介紹了兩個筍盤，在一個工作場合見過其中一位，當時也沒有想太多，笑言林盛斌不做藝人一定是最頂尖的銷售員，「佢會不停sell我，我話工作好忙無時間，佢就會講幾忙都要食飯，佢前幾日先問完我點解唔食飯，但我真係好忙，連同父母食飯都無時間，而且𠵱家一個人都好開心。」

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