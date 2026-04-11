CHILL CLUB25/26｜陳凱詠入圍「唱作歌手」質疑大會搞錯 林愷鈴堅持不紋男友名：唔老黎

陳凱詠(Jace)和林愷鈴都入圍唱作歌手，陳凱詠搞笑問是否有誤會，雖然去年推出了很多歌，但大部分都不是自己作品，她寫的歌很少派台，很擔心大會搞錯，直言對獲獎信心不大，指人多獎少，其他對手都很犀利，對頒獎禮以志在參與的心態出席。

林愷鈴感動創作身份獲認同

林愷鈴亦沒有信心獲獎，指自己未夠班，但對於入圍唱作歌手很感動，因覺得這個身份很少人知，有人記得很開心，見林愷鈴手臂上有紋身，她表示已紋了多年，身上紋身都很小，5隻手指數得晒，問到是否問准了媽咪？她笑言是有策略地紋身，「第一個紋身是紋在腳上，是與媽咪有關的紋身，但之後應該不會再紋，因為想紋的地方都是見光的，拍戲時會有影響不方便。（有無試過將男朋友紋上身？）我覺得紋身不能紋另一半，紋咗對方的名會分手，覺得『唔老黎』，所以不會咁做。」