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中島裕翔、新木優子宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清

影視圈
更新時間：16:30 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-11 HKT

日本人氣男團「Hey! Say! JUMP」前成員中島裕翔，於今日（11日）透過經理人公司STARTO娛樂宣布與女星新木優子登記結婚，為日本演藝圈投下震撼彈。32歲的中島裕翔與同齡的新木優子因多次合作被譽為「神仙級螢幕CP」，去年12月已經傳出婚訊，如今終於修成正果，讓大批粉絲又驚又喜，紛紛湧入社交平台留下「恭喜結婚」的祝福，直呼夢想成真。 

中島裕翔與新木優子拍拖3年半同居

中島裕翔與新木優子的緣分始於2017年的電影《明天的飯在等着我們》，之後更兩度在熱門日劇《SUITS／金裝律師》系列中搭檔，默契十足的演出深植人心。據悉，兩人約在三年前關係迅速升溫，並因共同愛好「攝影」拉近距離。他們多以居家約會為主，今年夏天新木優子更搬到中島裕翔的樓上，展開「半同居」生活，感情相當穩定。中島裕翔與新木優子如今終於宣布結婚，令不少CP粉興奮。

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中島裕翔與新木優子宣布婚訊

在各自發表的聲明中，中島裕翔感性表示，希望與新木優子能「不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去」；新木優子也承諾婚後會以更謙卑的姿態，在演藝道路上持續努力。去年8月剛從Hey! Say! JUMP畢業、專心朝演員之路發展的中島裕翔，以及身為前《non-no》王牌模特兒、現今戲約代言不斷的新木優子，兩人的事業前景備受看好，婚後也將繼續在各自的崗位上發光發熱。 

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中島裕翔過往爭議惹粉絲擔憂

然而，喜訊傳出的同時，也有不少網民對新木優子感到擔憂。中島裕翔過往的情史和爭議再度被提起，包括曾與年長20歲的女星吉田羊傳出「母子戀」，以及九年前曾因醉酒非禮女途人而登上新聞版面。這些過往的負面新聞，讓部分粉絲擔心新木優子「遇人不淑」。

中島裕翔與新木優子婚後事業不停歇

儘管外界有雜音，但兩位新人顯然已認定彼此。在各自發表的聲明中，中島裕翔感性表示，希望與新木優子能「不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去」；新木優子也承諾婚後會以更謙卑的姿態，在演藝道路上持續努力。去年8月剛從Hey! Say! JUMP畢業、專心朝演員之路發展的中島裕翔，以及身為前《non-no》王牌模特兒、現今戲約代言不斷的新木優子，兩人的事業前景備受看好。

中島裕翔與新木優子背景合襯

中島裕翔在2004年加入傑尼斯事務所（現STARTO娛樂），並於2007年以「Hey! Say! JUMP」成員身分正式出道，2025年離開團體。除了歌唱事業，他也活躍於戲劇圈，曾演出《野豬大改造》、《半澤直樹》等多部知名日劇及電影。 

新木優子則是在小學時期於原宿被星探發掘，以模特兒身分開啟演藝生涯，2014年起擔任時尚雜誌《non-no》的專屬模特兒，並在《Code Blue 3》、《六本木Class》等熱門劇集中擔任重要角色，是日本備受矚目的新生代女演員。

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