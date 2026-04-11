龔嘉欣尊重李家鼎不評論前輩家事 羅天宇惜谷婭溦退出《中年4》 何沛珈無懼惡劣環境欲隨團探訪

龔嘉欣、何沛珈、羅天宇等今日（11日）出席《國際培幼會「愛•女孩」起跑！2026》，龔嘉欣透露曾參與該慈善團體到孟加拉展開七日探訪難民及貧民窟，雖然一連七日下大雨，就算有雨傘和雨衣也濕透，加上衛生環境惡劣，但也覺得值得參與。她說：「我覺得一生人要去一次，趁著自己單身未有家庭無包袱。」談到在當地遇見悲慘個案，會否忍不住流淚？她坦言會忍住，因為不想帶來負面情緒給受訪者，又指自己一直有做助養者，加埋契仔、契女的人數有一隊足球隊。在旁的羅天宇聞言搞笑謂：「我都想被助養。」

龔嘉欣透露將拍新劇

何沛珈則謂聽見龔嘉欣參與到孟加拉慈善探訪，自己也想有機會的話嘗試參與，亦不擔心遇上惡劣環境。羅天宇笑言做演員拍戲試過爬山、落大雨、山泥傾瀉，所以見慣惡劣環境不會擔心到外地探訪而不習慣。龔嘉欣也認為拍劇出身，可以練到毋需要食、瞓，已習慣在惡劣環境下工作。談到工作狀況，龔嘉欣透露將會拍新劇，雖則年多未有拍劇，但未有感到有壓力，反而有動力。

羅天宇望與新評審擦出火花

另外，提到谷婭溦在社交網公布離開選秀節目《中年好聲音4》，羅天宇坦言感到可惜，對方好長時間陪伴他們。談到可有心水人物頂替評審位置，他說：「呢啲唔輪到我哋話事，就算搵新評審希望可以擦出火花。」談到李家鼎前妻施明離世，因而爆出家庭不和是非。曾跟李家鼎合作的龔嘉欣，表示：「人哋家事，係屋企人先清楚，其他人就唔方便評論啦！鼎爺係尊重嘅前輩。」