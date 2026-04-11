張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 異常操作粉絲憂心忡忡留言



張敬軒近年活躍於社交平台，其IG擁有超過100萬追蹤者，他曾經分享與家傭「遮遮」愛心早餐故事，成功在網絡上製造不少熱話。創意無限的張敬軒亦不時開 Live 與粉絲即時聊天，又試過玩「你問我答」變身「感情台」為網民解答愛情疑難，難怪一直深受網民追捧。

張敬軒的IG大規模取消關注逾千人

不過從昨晚（10日）有網民發現張敬軒的IG大規模取消關注逾千人，其中包括多年的好友王菀之、容祖兒、蔡卓妍、關智斌、林家謙、Tyson Yoshi（程浚彥）、MIRROR成員Ian陳卓賢、Anson Lo盧瀚霆、姜濤，還有合作多年的黃偉文。

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張敬軒fan club亦已不在追蹤名單之列

張敬軒今次在IG大規模取消關注逾千人，截今午1時，追蹤名單從4k減至2,680，至張敬軒的fan club hcfc亦已不在追蹤名單之列，事件惹來網民的重大關注，有人問：「想知點解軒公會unfollow 咁多人嘅？」、「好擔心，軒仔發生乜事？ 點解ivana都取關？你還好嗎？」、「怎麼會這樣啊，希望軒仔不要不開心才好急死我了。」、「軒出甚麼事啦？命令軒立馬開直播讓我們看看他。」、「連hcfc都取關了。。。不正常啊。」、「我點進去的時候刷新卡了一下，從40xx變成現在2837。」、「你要身心都健康，我真是好擔心。」張敬軒追蹤名單除了品牌外，仍見有鄭裕玲、劉天蘭、蘇施黃、盧廣仲、MIRROR的Edan和Lokman、練美娟、楊詩敏、ERROR的何啟華、趙學而、程人富和韋羅莎等等。