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吳若希親解珠海買樓變中山疑團 因一事陷苦惱公開向網民求救：夢想之家真的好難

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-11 HKT

33歲吳若希（Jinny）今年3月底在小紅書高調宣布已在珠海置業成為「尊貴的業主」，她更大晒不動產證書並笑言自己將會成為「裝修博主」，並預告未來會分享更多在珠海的生活點滴。不過，有網民發現證書封底印有「中山市不動產登記中心」的小字，隨即有人留言踢爆：「嚴重懷疑中山坦洲誤以為珠海。」、「明明係中山產權，點解變咗珠海業主？」「坦洲係中山㗎，被中介骗了吧？」

吳若希避重就輕只稱買了大灣區

昨日（10日）吳若希在小紅書再發文，影片一開始，吳若希就笑言上一集「裝修『吳』難事」的影片，迴響好大，已經大到上咗熱搜了」，對於新屋的確實地點，吳若希坦言收到好多朋友仔會問：「喂，你到底住喺中山定係珠海呀？」但她只說：「我就買咗大灣區， 其他負能量嘅留言我就唔回應了，因為我而家準備好接受一個新嘅挑戰，就係要裝修我嘅屋。」

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吳若希當日高調宣布在珠海成為「尊貴的業主」後，相關片段隨即被瘋傳，有網民認出吳若希影片中的屋苑景觀及樓型，直指該物業正是坦洲的中澳春城，質疑她「買中山樓當珠海樓」、「坦州不是珠海，是不是被騙了啊」、「係中山坦洲，唔屬珠海」、「被人坑了，買的是中山和珠海的交界，中山坦洲」，一直未有回覆的吳若希昨日終現身，面對有網民質疑「香港住得咁舒服，點解要搬過嚟呢？」，吳若希表示購買這間房子主要有兩個原因‧：「好簡單，我覺得呢間屋我買嚟係用嚟度假嘅，可能weekend嘅時候過嚟住下啦。亦都係因為我老公嘅爸爸媽媽喺澳門，所以佢哋過嚟嘅時候都好方便。」

吳若希稱將準備好接受新挑戰：「就係要裝修我嘅屋，喺裝修間屋上面，最緊要就係要暖色系。我希望呢啲牆係白色嘅、乳白色嘅、奶白色嘅。然後呢，會搭配一啲木色系嘅家俬，或者係地磚啦，最後最後最緊要嘅是，我最希望屋企嘅燈呢，其實都係偏黃色嘅燈。所以呢，喺燈嘅顏色上面，我係非常執著嘅，經常拍開嘢嘅人就知道啦，燈嘅重要性究竟係幾大。不同嘅燈嘅影響，會影響到人嘅觀感同埋情緒。」吳若希又救網民救救她：「裝修真的好難啊，地板糾結：實木還还是SPC？ 衛生間要不要裝雙台盆？ 燈光怎麼做才能溫暖又不刺眼？」

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