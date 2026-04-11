周吉佩Deep V上陣任「仁愛大使」 廣州個唱拒刻意晒肌

周吉佩（吉吉）、糖妹（黃山怡）、布志綸（10日）以「仁愛大使」身份到尖沙咀出席「仁愛堂第四十六屆（乙已年）第四十七屆（丙午年）董事局交代就職典禮暨晚宴」。將於下月16日在廣州舉行「第三人生演唱會」的吉吉，被問到演唱會籌備進展？他指距離開騷時間倉促，透露整個演唱會唱廣東歌，演繹自己成長階段的K歌，為是次演唱會的主題。

吉吉有望佛山開show

大deep V上陣的吉吉，被問到會否在演唱會show肌？他笑說：「唔好啦！唔想太刻意！」吉吉指廣州的觀眾很喜歡聽廣東歌，並預告會自彈自唱，及會將歌曲重新編曲，或以串燒歌形式獻唱。吉吉指現時廣州盛行港樂文化，所以他們很歡迎香港歌手在內地演出。問到是否打入內地市場第一擊？他說：「今次係呀，廣州係第一站，希望可以去多其他不同的地方。（理想在哪裏開show？）有幾個地方都想，譬如佛山，因為都是很多歌手在這裏開演唱會的地方，黃飛鴻都喺嗰度。」吉吉提到早前到佛山做宣傳時，去過一些年輕人聚集的地方做實測，更即場跟當地的年輕人jam廣東歌，又大讚當地的年輕人厲害，所以希望下一站可以在佛山開show。