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魏駿傑前妻張利華轉行保險業年賺逾500萬 埋堆「保險女王」王玉環躋身「頂尖會員」創驚人業績

影視圈
更新時間：17:25 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:25 2026-04-09 HKT

魏駿傑的前妻張利華（現名張珈琳）離婚後，財運越來越好，自投身保險界跟「保險女王」王玉環發展，成為對方旗下猛將，近年已成功躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」行列。張利華最近出席保險公司舉辦2026年度頒獎典禮，開心透露達到「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的業績標準。

魏駿傑前妻張利華登TOT

張利華所指的TOT「頂尖會員」，要創下驚人的業績，年收入達到512萬港元。張利華在社交網表示：「與優秀者同行，與前輩同光。恭喜夥伴們斬獲TOT、COT、MDRT，自己亦榮登行業頂尖TOT。這份榮譽從非一人高光，而是團隊同心、光芒萬丈。」

魏駿傑前妻盼薪火相傳

張利華不忘感謝團隊：「感恩團隊滋養，薪火相傳，期許明年帶領更多小夥伴共登年度舞台。感恩公司平台，感恩客戶託付，感恩一路堅定成長的自己。所有不易，皆為饋贈，所有堅持，終有迴響。未來，繼續以專業立身，以服務致遠，為更多家庭守護財富與未來。」

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據指張利華登TOT，除要獲得MDRT會員資格外，從業員又要達到指定業績要求，據2026年度的業績標準，TOT的收入高達5,124,000港元。在2026年第一季度，張利華已成功躋身TOT行列，並獲得「鑽石會員」，可見其業績非常理想。

張利華生活越見富貴

來自內地的張利華與魏駿傑於2008年結婚，二人育有一女現已15歲，不過有傳張利華在2020年背夫出軌，與多位男士關係曖昧，魏駿傑同年透露二人已離婚。張利華回復單身後廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，生活富貴，而外貌亦越見精緻。

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