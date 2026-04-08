Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Alton孖梁彥宗深入赤道部落參與托拉查族喪禮 大開眼界：似嘉年華

影視圈
更新時間：19:45 2026-04-08 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-08 HKT

ViuTV全新探險旅遊節目《兩條友。族暴走》由4月6日起，逢星期一至五晚10:30播出。兩位主持梁彥宗（Chris）及MIRROR成員王智德（Alton）走進亞洲赤道地帶，橫跨馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，遊走於奇獸異卉之間，深入深藏於叢林、高地及海域的原住民族。節目中二人會探訪不同原住民族部落，親身體驗從來都沒有想像過的生活方式，展開一場另類旅遊冒險。

Alton市集試食「廚餘」有驚喜

今晚播出的一集，參加喪禮前，二人先到當地市集覓食，見到托拉查族的傳統小食「Kapurung」，但店舖環境，加上食物以膠桶作容器並放置於地下，都令二人面有難色，更直指似「廚餘」。二人鼓起勇氣去嘗試，竟然意外發現味道不錯，Alton更指有海帶湯味道。

王智德指喪禮似「又食又拎」嘉年華

喪禮當日，Yansen表示這場喪禮已籌備兩年。Alton一到場即形容「似嘉年華」，整個喪禮氣氛與一般認知大相逕庭，Alton更笑言：「撇除個喪字，都係一個又食又拎嘅活動。」入場儀式猶如慶典。對托拉查族而言，無論與離世者是否相識，每個人都可以參加喪禮，因此主人家從不會預計到當日到場嘉賓數量。

水牛大戰頭破血流震撼二人

其後，眾人更「轉場」到田中觀看水牛戰，場面激烈，甚至水牛有頭破血流的情況。Chris形容這場另類喪禮：「佢哋重視死亡得嚟又唔係好重視，搞咁大陣仗，但係又唔會不停提住離世嘅人。」令二人對托拉查族面對死亡時的「Chill爆」態度深感欣賞。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
7小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
8小時前
重慶靚女遊客爆紅 西貢睇野豬、食茶餐廳：想試試港人眼中美食 下次天晴再來｜多圖
重慶靚女遊客爆紅 西貢睇野豬、食茶餐廳：想試試港人眼中美食 下次天晴再來｜多圖
社會
5小時前
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席
李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席
影視圈
2小時前
02:00
宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅
社會
8小時前
18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎｜Juicy叮
18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判 停火後首兩隻船舶通過霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
1小時前
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
即時中國
6小時前