Alton孖梁彥宗深入赤道部落參與托拉查族喪禮 大開眼界：似嘉年華

ViuTV全新探險旅遊節目《兩條友。族暴走》由4月6日起，逢星期一至五晚10:30播出。兩位主持梁彥宗（Chris）及MIRROR成員王智德（Alton）走進亞洲赤道地帶，橫跨馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，遊走於奇獸異卉之間，深入深藏於叢林、高地及海域的原住民族。節目中二人會探訪不同原住民族部落，親身體驗從來都沒有想像過的生活方式，展開一場另類旅遊冒險。

Alton市集試食「廚餘」有驚喜

今晚播出的一集，參加喪禮前，二人先到當地市集覓食，見到托拉查族的傳統小食「Kapurung」，但店舖環境，加上食物以膠桶作容器並放置於地下，都令二人面有難色，更直指似「廚餘」。二人鼓起勇氣去嘗試，竟然意外發現味道不錯，Alton更指有海帶湯味道。

王智德指喪禮似「又食又拎」嘉年華

喪禮當日，Yansen表示這場喪禮已籌備兩年。Alton一到場即形容「似嘉年華」，整個喪禮氣氛與一般認知大相逕庭，Alton更笑言：「撇除個喪字，都係一個又食又拎嘅活動。」入場儀式猶如慶典。對托拉查族而言，無論與離世者是否相識，每個人都可以參加喪禮，因此主人家從不會預計到當日到場嘉賓數量。

水牛大戰頭破血流震撼二人

其後，眾人更「轉場」到田中觀看水牛戰，場面激烈，甚至水牛有頭破血流的情況。Chris形容這場另類喪禮：「佢哋重視死亡得嚟又唔係好重視，搞咁大陣仗，但係又唔會不停提住離世嘅人。」令二人對托拉查族面對死亡時的「Chill爆」態度深感欣賞。