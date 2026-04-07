黃淑蔓目標清晰劍指「女歌手金獎」 憑《華富1號》再入圍「最佳原創電影歌曲」｜獨家

24歲的黃淑蔓當年憑《差一點我們會飛》得到金像獎的「最佳原創電影歌曲」而出道，相隔11年，今年她憑《再見UFO》主題曲《華富1號》再次入圍這個獎項，她形容心情如同「發夢」一樣，既興奮又緊張。已完成學業的她，現在全身投入樂壇，目標亦十分清晰，要摘下「女歌手金獎」。刻下最想與Gin Lee(李幸倪)合作，雖然日後要爭獎有如挑戰對方，但黃淑蔓覺得樂壇要多些新血進行良性競爭才好玩。文 鍾舜英、圖 林賓尼

黃淑蔓入行學懂紀律

除《華富1號》外，黃淑蔓今年推出了第二張個人專輯《Growth》中，對於步伐快還是慢，她深明每個人也有自己的步伐，她很相信運氣，慶幸這11年每一首歌她都花盡百分百心思去做。至於問到入行到現在最大的進步，她說一定是紀律，她讀完大學才學懂，當藝人是要無時無刻也要為未來做好準備，因此要很有紀律，要自律做運動作身材管理令自己更美，又要從每日的時間表有規律去做工作。黃淑蔓笑言:「以前讀書時有很多同事幫我處理，我也很嬲自己做了這麼久還好像甚麼都不懂，就像新人一樣，這問題我經常會問自己，但保持着學習這過程非常有用，我要學識怎去享受這件事。」

至於在個人發展上想做出甚麼成績?黃淑蔓直接了當地表示，想奪得「女歌手金獎」，這是她從沒有改變過的目標。她坦言：「聽到我這番話，可能覺得很自大，但我認為有目標是好事，哈哈!」另方面，她想成為一個在任何時刻都可以用歌聲陪伴着每個人的歌手:「希望在大家經歷情緒時，無論這刻你是悲傷、開心還是想要振奮，我的音樂也能陪伴着每個人。」

黃淑蔓恨同Gin Lee合唱

此外，黃淑蔓覺得Gin Lee唱歌很好聽，所以很想與對方合唱， Gin Lee這兩年都摘下叱咤「女歌手金獎」，若黃淑蔓朝着目標進發，她便是挑戰Gin Lee?黃淑蔓說 :「我覺得不是爭，這是良性競爭，也要多新血，再多些競爭樂壇才好玩。繼續加油，Gin Lee，I love you。」

剛全職當歌手正好遇上鄭欣宜暫時離開了公司，感覺就像遇上一個大好機會？黃淑蔓覺得，有時候機會到了，也未必能捉得緊，所以還是要看運氣，不會說現在是一個好機會，最重要是做好自己擅長的事，投入百份百努力，其他便順其自然，希望今年大家能看到黃淑蔓的努力和真誠。

場地提供 : CIAK Prohibition 髮型 : Kolen But 化妝 : Kineks Ho Wardrobe: initial