羅家英與汪明荃曾有危機？疫情竟是「關係修復」關鍵轉捩點 一度陷碰撞靠呢個原因融合

78歲的汪明荃（Liza）與79歲的羅家英於2009年結束20年愛情長跑，在美國拉斯維加斯註冊結婚，結婚多年依然十分恩愛，去年在TVB旅遊節目《帶阿姐看世界》上，二人不單以「夫妻檔」組合甜遊不丹，而且汪明荃更首披嫁衣獲不丹大師加持祝福，羅家英更情不自禁親老婆的額頭，二人深情甜蜜對望及幸福甜笑，一切盡在不言中。

羅家英稱疫情過後與汪明荃關係才好轉

日前羅家英接受當日策劃不丹行程的資深導遊陳成軍（Rubio）的YouTube頻道《DeWonder Pods》的訪問，雖然羅家英與汪明荃由拍拖到結婚接近40年，但原來早年兩人的婚姻有一種說不出的問題，在訪問上羅家英說：「我哋識咗超過30年，做咗10年夫妻，關係喺疫情過後先轉好嘅，比較了解啲嘅。」

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羅家英稱與汪明荃日對夜對加深了解

汪明荃與羅家英兩人於1988年合演《穆桂英大戰洪州》時相遇並相戀，兩人相愛多年羅家英曾多次求婚也遭汪明荃拒絕，到了2019年才決定結束20年愛情長跑，正式註冊結婚成為夫婦。兩人性格南轅北轍，汪明荃反而受到對方感染，由緊張大師變為從容不迫，笑言自己現在「都有少少幽默感」，她更指羅家英是個浪漫的人，而自己卻很現實，跟她在一起有時都好辛苦。今次羅家英接受陳成軍的訪問，罕談與汪明荃的婚姻曾經歷這種關係，令不少感到愕然，羅家英說：「其實佢個人係有啲幽默感，有啲係冷幽默，不過佢唔鍾意表達。我哋嘅感情係疫情之後先轉好，比較了解啲，佢對我係好放心。喺疫情嘅時 候我又唔出街，成日喺屋企日對夜對，自然會有啲碰撞，咁碰 撞得多，大家咪避開嗰種碰撞，大家咪可以容易啲相處，佢見 我都唔係人哋講嗰種唔正經，唔知人哋講嗰閒言閒言，唔係一 個浪子，係一個好誠實、好誠懇同好鍾意工作嘅人，所以大家 最後係融合咗。」

汪明荃羅家英相愛多年曾經歷過生死

經歷過後，羅家英說：「其實都係要大家磨合，我哋有一樣嘢好相似，就係泥土味，好念舊同對老人家好好。」汪明荃和羅家英相愛多年曾經歷過生死，一直互相扶持走過逆境。汪明荃在2002年患上了乳腺癌及甲狀腺癌，羅家英一直陪在汪明荃左右，陪伴她戰勝病魔，到了2004年底，到羅家英患上肝癌第3期，汪明荃也有對他細心照料，在抗癌路上互相扶持，彼此不離不棄，。62歲才結婚的羅家英亦曾稱「最後等到個汪明荃」是幸運的事情，他感謝汪明荃對他很好，比以前的女朋友都要好，並以「相濡以沫」去形容雙方的關係，他更直指汪明荃的名氣有助他的事業發展，如果他娶的是個普通人，反而會被拖後腿。他指和汪明荃的相處雖有吵吵鬧鬧，但更多時候是恩恩愛愛，另外亦指自己並不是一味小男人，其實亦有強勢一面，指即使汪明荃要他在家中幫手做家務，他也會打死不做，因為他認為這樣「不算男人」。

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