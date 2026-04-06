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正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 網民瘋狂重播「原聲鬧人版」

影視圈
更新時間：20:30 2026-04-06 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-06 HKT

TVB熱播劇《正義女神》近日引發熱議，劇情與一眾演員包括佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、蔣祖曼及劉倬昕的演技都成為焦點。而近日網民討論的另一熱話，竟不是劇情本身，而是一段劇組在長洲拍攝佘詩曼和蔣祖曼的戲份時，有途人意外錄得的「隱藏彩蛋」，當劇組正在拍攝時，一名市民在街頭大叫「黐孖筋」，竟被現場途人錄下來。網民收看播出版本時雖未發現劇中有收錄「罵聲」，但有網民則在該集播出後將兩段片剪輯合成，片段在網上瘋傳。

《正義女神》劇組曾於長洲拍攝

劇集《正義女神》近日在TVB播出，早前播出的第四集中，講述佘詩曼與蔣祖曼在長洲碼頭附近街道邊走邊談論案情，從電視播出的畫面可見，兩位演員在鏡頭前專業地對戲，背景人來人往，氣氛看似平靜。不過，有網民翻出劇組拍攝該場戲時的路透影片，還原了現場的另一番景象。

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長洲街坊大鬧劇組影片瘋傳

有傳拍攝當日劇組因被質疑佔用道路，引來一位路過的街坊不滿，這位中氣十足的街坊認為劇組阻礙了她的去路，即場發脾氣，疑向工作人員及演員大聲喝斥：「好巴閉呀？有無申請呀同政府？黐孖筋！」火藥味極濃。雖然工作人員當時連聲道歉「知道知道」、「唔好意思阻住你」，但這段怒罵聲，已被途人的手機完整記錄下來。

網民不停翻睇該集搵「彩蛋」

當該集播出後，有網民特意將播出的「靜音版」片段，與當日路透的「原聲鬧人版」影片剪輯在一起作對比。當畫面中佘詩曼與蔣祖曼一臉嚴肅地走過，背景音卻完美疊加上女街坊一聲鏗鏘有力的「黐孖筋」，被網民譽為「神級彩蛋」。這段「原聲版」影片隨即在社交平台被瘋傳，網民反應熱烈，紛紛留言：「咁先夠真實，條街成日無啦啦有人嗌交啦」、「其實可以搵呢位大嬸客串」，更有網民不斷重看該幕片段，為劇集製造另類熱話。

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