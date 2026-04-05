晚安莉莉演出遇器材故障 晒兩大執生能力 Sinnie因病缺席阿妹舞台劇

樂隊晚安莉莉昨晚（4日）為「CON-CON HONG KONG 2026」演出，晚安莉莉在演出時突然有器材發生事故，工作人員花了數分鐘都未能解決，最終晚安莉莉在沒有program的情況下繼續演出，幸好未有受太大影響。

晚安莉莉望在更大場館舉行個唱

主音之一阿雞笑指因此事發掘到大家兩個能力，第一是音樂能力，原來在沒有program的情況下，隊員的聲音是非常清楚，其次是應變能力，笑指大家之後可構思開talk騷，另一主音Sinnie（吳倩怡）在救場期間不時與觀眾說話免得冷場，但由於即場臨時發揮，有時也不知說甚麼，笑指幸好隊員多，可幫忙分擔，又說很珍惜在亞洲博覽館的演出，指平時做校園巡迴，就算有同樣事情發生會不理照唱，很少猶豫，但今次在一個很大的舞台演出，大家都希望做到最好，想盡力搶救，無奈硬件問題救不到都無辦法，「我好緊張，同他們講不如甩左直接唱，都驚要清唱，不過隊友都會彈的。」阿雞又特別感謝今晚的客席鼓手Ande，因原本的鼓手小伍跟了姜濤做巡迴演唱會，感謝Ande仗義幫忙，讚他應變得很好。他們透露將於5月到日本演出，演出場地雖是一間live house，但很多著名日本樂隊都是從這間live house發圍，笑言晚安莉莉都要從那裡發圍，而他們都希望能在更大的場館舉行個唱。

Sinnie傳訊息給阿妹：good show

另外，講到Lolly Talk隊友阿妹（黃敏蕎）近日演出獨腳戲舞台劇，Sinnie表示本來已約好阿蛋前晚一起去支持，但因有少少不舒服最終都是無去，「她好早之前已叫我哋報名去睇，我知道自己不舒服時都有傳訊息給她，叫她good show，睇下之後有無緣再去睇。」並謂自己之前演過音樂劇《愛登士家庭》，劇中有很多演員，與阿妹的獨腳戲很不同，指她一個人演出更難，覺得她非常犀利。