戴祖儀新劇排住隊出街 望能7度入圍飛躍獎 演舞台劇邀周嘉洛上台壯膽

戴祖儀、羅啟豪、王鄭浚仁、曹越、陳俞霏、劉曉昆、鍾凱瑩、以及組合CLS（陳溢光、善玥溢、李創偉）等，今日（3日）齊齊現身荃灣出席復活節新歌宣傳活動，吸引了大批粉絲到場支持，現場一眾歌手及組合除了各自獻唱之外，亦跟粉絲近距離接觸玩遊戲，場面十分熱鬧！

戴祖儀邀吳若希、黃宗澤捧場

提到近期戴祖儀頻頻現身公開場合，繼煮食節目《轟炸味蕾的廚房》、新劇《正義女神》、推出新歌《成長是個陷阱》以及舞台劇《Nancy戀噏Show》演出等，她表示十分感恩，並開心分感受：「昨日完成了第一場舞台劇演出，非常之順利，自己諗返琴晚瞓覺都有笑出嚟。見到現場觀眾的反應都好開心，感動位亦見到觀眾有喊。」她亦邀請了周嘉洛、蔣祖曼和陳曉華等三位圈中好友來捧場。戴祖儀笑言在互動環節中特意邀請嘉洛上台壯膽：「因為係第一場，自己都想有返啲安全感，所以搵咗個熟啲嘅周嘉洛上台俾安全感我（唔怕佢上嚟搗亂？）佢話為咗我有克制住自己，唔想搶咗我風頭，所以我都好多謝佢，佢上到台真係好冷靜嘅。」充滿信心的她表示稍後會邀請吳若希、蔡潔、鄧智堅、監製兼導演鍾澍佳、黃宗澤、黎諾懿等前輩兼好友來捧場。

戴祖儀、羅啟豪、王鄭浚仁以及組合CLS(陳溢光、善玥溢、李創偉）等，今日（3日）齊齊現身「Citywalk 荃新天地× TMG復活節新歌巡禮」。

戴祖儀希望今年能7度入圍飛躍獎。

周嘉洛、蔣祖曼和陳曉昨日捧場Joey的舞台劇。

戴祖儀想開演唱會

問到最近會否很忙？戴祖儀表示這個月有好多作品出街，所以現在不算最忙，並指過往試過一個月有3套劇同一時間拍，經常要在皇崗、機場、香港幾邊走，更直言當時是自己入行最攰的一個月。對於今年會否大機會獲得飛躍進步獎？好說：「嚟緊年尾係等出道第8年，如果入圍飛躍今年會係第7年，除咗第一年冇入圍，所以我覺得入圍已經好好，大家見到我有作品。」她亦笑言自己要求幕後團隊不用拆去banner，第二年可以再用，不要浪費，要環保。問到今年會否有信心獲獎？她說：「希望越大，啷啷（失望）越大，平常心啦！可能今年最佳女主呢……哈哈！講笑啫！我都冇做主角。」提到她的新歌《成長是個陷阱》是她中六時期創作的第一首作品，問到為何現時才推出？她認為每首歌都有它的「命」，但一直被遺忘，直至早前揀歌的時候自己再建議給大家，才有機會面世。對於唱片公司師弟們「爬頭」舉行演唱會，戴祖儀坦言自己都想，亦笑言要找投資者。