Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴祖儀新劇排住隊出街 望能7度入圍飛躍獎 演舞台劇邀周嘉洛上台壯膽

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-03 HKT

戴祖儀、羅啟豪、王鄭浚仁、曹越、陳俞霏、劉曉昆、鍾凱瑩、以及組合CLS（陳溢光、善玥溢、李創偉）等，今日（3日）齊齊現身荃灣出席復活節新歌宣傳活動，吸引了大批粉絲到場支持，現場一眾歌手及組合除了各自獻唱之外，亦跟粉絲近距離接觸玩遊戲，場面十分熱鬧！

戴祖儀邀吳若希、黃宗澤捧場

提到近期戴祖儀頻頻現身公開場合，繼煮食節目《轟炸味蕾的廚房》、新劇《正義女神》、推出新歌《成長是個陷阱》以及舞台劇《Nancy戀噏Show》演出等，她表示十分感恩，並開心分感受：「昨日完成了第一場舞台劇演出，非常之順利，自己諗返琴晚瞓覺都有笑出嚟。見到現場觀眾的反應都好開心，感動位亦見到觀眾有喊。」她亦邀請了周嘉洛、蔣祖曼和陳曉華等三位圈中好友來捧場。戴祖儀笑言在互動環節中特意邀請嘉洛上台壯膽：「因為係第一場，自己都想有返啲安全感，所以搵咗個熟啲嘅周嘉洛上台俾安全感我（唔怕佢上嚟搗亂？）佢話為咗我有克制住自己，唔想搶咗我風頭，所以我都好多謝佢，佢上到台真係好冷靜嘅。」充滿信心的她表示稍後會邀請吳若希、蔡潔、鄧智堅、監製兼導演鍾澍佳、黃宗澤、黎諾懿等前輩兼好友來捧場。

戴祖儀、羅啟豪、王鄭浚仁以及組合CLS(陳溢光、善玥溢、李創偉）等，今日（3日）齊齊現身「Citywalk 荃新天地× TMG復活節新歌巡禮」。
戴祖儀、羅啟豪、王鄭浚仁以及組合CLS(陳溢光、善玥溢、李創偉）等，今日（3日）齊齊現身「Citywalk 荃新天地× TMG復活節新歌巡禮」。
戴祖儀希望今年能7度入圍飛躍獎。
戴祖儀希望今年能7度入圍飛躍獎。
周嘉洛、蔣祖曼和陳曉昨日捧場Joey的舞台劇。
周嘉洛、蔣祖曼和陳曉昨日捧場Joey的舞台劇。

戴祖儀想開演唱會

問到最近會否很忙？戴祖儀表示這個月有好多作品出街，所以現在不算最忙，並指過往試過一個月有3套劇同一時間拍，經常要在皇崗、機場、香港幾邊走，更直言當時是自己入行最攰的一個月。對於今年會否大機會獲得飛躍進步獎？好說：「嚟緊年尾係等出道第8年，如果入圍飛躍今年會係第7年，除咗第一年冇入圍，所以我覺得入圍已經好好，大家見到我有作品。」她亦笑言自己要求幕後團隊不用拆去banner，第二年可以再用，不要浪費，要環保。問到今年會否有信心獲獎？她說：「希望越大，啷啷（失望）越大，平常心啦！可能今年最佳女主呢……哈哈！講笑啫！我都冇做主角。」提到她的新歌《成長是個陷阱》是她中六時期創作的第一首作品，問到為何現時才推出？她認為每首歌都有它的「命」，但一直被遺忘，直至早前揀歌的時候自己再建議給大家，才有機會面世。對於唱片公司師弟們「爬頭」舉行演唱會，戴祖儀坦言自己都想，亦笑言要找投資者。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
2小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
18小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
22小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT