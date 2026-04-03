Win想挑戰變態角色 自爆曾來港拜觀音求財 恨舉行香港粉絲聚會

泰國男星Win（Metawin Opasiamkajorn）獲邀擔任《第五十屆香港國際電影節》「亞洲大使」，近日來港出席一個校園講座，與學生們分享演戲經驗。他早前在社交平台分享與家人合照，網民大讚他的姐姐和弟弟很上鏡，他笑指姐姐對入行無興趣，反而20歲弟弟已入行，兩兄弟更曾在一部劇集中演同一角色。文、圖：黃佩麗

Win讚袁澧林親切健談

Win近日來港與袁澧林出席一個校園講座，與學生們分享演戲經驗，透露與袁澧林第一次見面，讚她很親切健談又漂亮，期望日後有合作機會。Win表示在講座有不少學生提問，覺得最有趣的問題是問他如何挑選劇本，笑謂粉絲平時不會這樣問，他表示挑選劇本最重要是故事吸引，如對故事沒有感覺就不會再繼續，其次是故事要有轉折點，劇情令觀眾有驚喜，透露最想嘗試演壞人，性格扭曲的變態或殘障人士都是他想挑戰的角色。Win多次來港，也曾在香港拍劇，他指那次到大澳拍攝的感覺很新鮮，因以往來港都是在城市中遊覽，很少去離島和郊區，大澳給他的感覺很傳統，與城市生活很不同，也趁機品嘗著名海鮮，大讚非常鮮味。他笑謂想多去香港的海邊和郊區走走，指袁澧林向他介紹了一個地方很適合拍照的地方，講到泰國人來港都很喜歡拜神，他指曾經與家人來港，到淺水灣拜觀音，問他許了甚麼願望？他笑言願望是更有錢。

Win期望未來與弟弟再合作

Win早前在社交平台分享與家人的合照，兩位姐姐和弟弟都被讚有明星相很上鏡，Win笑指姐姐們對入行不感興趣，反而20歲的弟弟已經入行，兩兄弟曾在一部劇集中演同一角色，弟弟演他的年青版，期望未來有更多合作機會。講到工作，Win表示正在拍攝新劇，稍後亦有另一新工作，笑謂自己的形象有別以往，會令人驚喜，但大賣關子，未有透露詳情，又說一直想再來香港舉行粉絲聚會，但要等檔期安排，希望到時與粉絲有更多互動，更有意準備廣東歌答謝香港粉絲。