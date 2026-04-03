AK《我們不是什麼》世界首映禮獲MIRROR隊友撐場 盼票房越多越好 ANSONBEAN拍戲無底線

江𤒹生（AK）、ANSONBEAN、譚耀文、徐偉棟、黃又南、袁富華等昨晚（2日）出席電影《我們不是什麼》世界首映禮，AK的父母雖因外遊未有到來捧場，但MIRROR隊友楊樂文、王智德和陳瑞輝，何啟華、台灣藝人蕭子墨和甘比都特意來撐AK，AK與蕭子墨一碰面更即時擁抱對方。

ANSONBEAN尺度大膽都會去試

ANSONBEAN透露父母和婆婆都有來看，相信他們都會覺得好看，二人在戲中都有突破性演出，AK笑指好友們都是來支持邱禮濤導演，未必想看他們的突破演出，希望大家看完後多多宣揚開去，讓更多觀眾入場，ANSONBEAN笑說：「等屋企人睇完問他們覺得正唔正。（你有無底線？）無，只要觀眾喜歡和故事訊息正面，這個作品很有挑戰性，所以尺度大膽都可以去試。」AK亦同意ANSONBEAN的說法，難得遇到好故事，會盡量去實現導演的願景。

AK不介意被叫「叔叔」

講到他在拍攝前曾向公司極力爭取角色，他笑謂只要自己想做，都會和公司多解釋，解釋這個作品對他很重要，公司亦很樂意接受他的看法。問到可有票房壓力？AK直言想票房越多越好，指電影是導演自資，他與ANSONBEAN會努力謝票，望靠口碑吸引觀眾入場。另外，AK日前為新歌《攬緊處理》進行快閃宣傳活動，期間有粉絲稱他做「叔叔」，他笑說：「童言無忌，我不介意，我個侄都叫我叔叔。」