正義女神｜丘梓謙大讚許紹雄風趣如親父 與麥皓兒和平分手雙方仍有聯絡 澄清與網紅車模僅屬朋友



丘梓謙（蔥頭）在劇中與已故藝人許紹雄（Benz雄）和康華演一家三口，他指角色要由15歲演到35歲，很有挑戰性，又謂今次是第二次跟康華做母子，上一次是在2005年的《人間蒸發》中，當時許紹雄在劇中亦參演。

丘梓謙幫許紹雄搞電話Apps

今次與許紹雄合作，蔥頭大讚對方為人風趣，又指拍攝期間三人真的像家人般在一起：「Benz哥唔熟電子嘢，會叫我幫佢搞電話Apps，啲爸爸通常都係咁，佢又成日講笑，朝頭早好攰聽完即刻醒晒！」他坦言因爸爸也喜歡講笑，所以覺得對方與自己的爸爸很像，又謂他與許紹雄在劇內有場交心戲，但因對方離世關係，自己怕勾起回憶，所以到現在也不敢看完整版本。

丘梓謙想在大灣區發展音樂

另外，蔥頭早前宣布與拍拖12年的女友麥皓兒分手，他指兩人是和平分手，當中也不涉及第三者和聚少離多的問題，而現在兩人也有聯絡，更指關係像家人般，兩人亦會互相關照對方的工作。提到有指他疑似搭上內地網紅車模「Cy Au悠悠」，他坦言近年於內地發展，確實接觸了不同方面的朋友，所以多了去睇騷，又坦言內地無論男女都很熱情，但現在自己想先專注在事業上，感情方面先不想。他又希望能在大灣區發展音樂事業，不過先會專注在4月拍新劇《警是個大佬》。