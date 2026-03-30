林嘉欣煮餸講效率愛「一鍋過」 獎勵女兒食杯麵快餐當Bonus 醉心陶瓷創作Ignore金像獎

林嘉欣（30日）到中環一間酒店，出席「星展饗樂隨行之ARTable 2026 」發布會，作為陶瓷創作者及藝術策展人的她，認為烹飪、藝術有很多相似的地方，同樣是要透過「觸碰」去累積經驗，不斷學習。問平時會不會下廚？她指比較喜歡「一鍋過」，「我鍾意做一啲冇咁複雜嘅嘢，將所有嘢擺晒落去，例如整清湯腩或滷水，又可以加入豆腐，牛𦟌、蛋等配料，一煲搞掂晒。（打邊爐？）但係打邊爐冇咁多誠意嘛！」

林嘉欣獲黃子華贈《夜王》戲飛

林嘉欣笑說在煮食方面喜歡「行捷徑」，「整紅咖喱燒鴨，我會買一隻燒鴨放落去，之後加紅咖喱，再放啲雜菜、配料，咁樣唔使佔爐頭！」提到兩位女兒是否喜歡吃媽媽煮的餸菜？林嘉欣想了一想才說：「鍾意！養到咁大個喇！有時吃得太健康，佢哋就會問我可唔可以食麥當勞。食麥當勞、杯麵呢啲，對佢哋嚟講係bonus。」同時透露復活節與兩女兒「返鄉下」到日本自駕遊，「之前忙拍劇集，又去咗法國工作，籌備陶藝展，應承咗復活節會陪佢哋去玩。」貴為影后的林嘉欣，問到今年金像獎的男、女主角心水？她指近排忙搞台灣陶藝展，故未有留意，還反問記者有誰入圍，並笑言黃子華送她戲票贈券，「最近睇咗《夜王》咋！」