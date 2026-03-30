金鐘國新婚半年健康亮紅燈 患罕見疾病說話困難失平衡感飽受折磨

韓國綜藝節目《Running Man》男星金鐘國，去年突然宣布迎娶圈外女友，豪擲約3,000萬港元置業做愛巢，新婚生活看似幸福。下月便50歲生日的金鐘國，近日自揭強健體魄外表下，原來在新婚半年的蜜月期患上罕見病，更嚴重到要人攙扶，狀態令人擔憂。

金鐘國要人攙扶

金鐘國曾在拍攝節目《Running Man》時，因為病情而無法行走，要由成員Haha攙扶才能勉強入場。金鐘國近日在其網上頻道透露健康響警號，坦承所患的「前庭神經線發炎」，是自己沒聽過的罕見疾病。

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金鐘國形容發病時的情況極為嚴重：「感覺整個世界天旋地轉，我現在連說話都有點不太容易。」由於嚴重的暈眩，金鐘國甚至連續兩天無法進食，連水都喝不下。金鐘國痛苦地表示：「勉強撐下來，就算躺着也感覺世界一直在轉。」

金鐘國過勞壓力大

金鐘國細述病情成因，與過度勞累與壓力有關。金鐘國指出在過去的一個月內，為工作頻繁地搭飛機往返多個國家，高強度的工作最終令他身體出現毛病，甚至無法自行駕車，目前尚未完全康復。

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金鐘國表示遵從醫生的指示，透過多活動來幫助身體重新適應，以及調整平衡感。醫生告訴金鐘國，即使在暈眩發作時，反而更應該多活動，才能更快地恢復，表現樂觀面對病情。

金鐘國出名節儉

金鐘國雖然大手筆買高級別墅結婚，卻在圈中出名「極度節儉」。金鐘國過往曾自爆為節省麻醉費用，在清醒的狀態下接受大腸鏡檢查，金鍾國還推薦此方式非常好，因為可以跟醫生聊天，一度震驚網民。

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