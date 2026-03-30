《愛回家》黎康祺低調註冊宣佈結婚 曾選港姐三年前離巢TVB待嫁

曾在參選港姐前演出電影《熱血合唱團》的30歲前港姐黎康祺（Harriet），昨日（29日）在社交平台公開喜訊，宣布與圈外男友Andy正式登記註冊，榮升人妻。有好友留言恭賀黎康祺，表示期待二人的婚禮，獲黎康祺回覆：「咁我就唯有考慮下請唔請你吧」，卻未有透露何時舉行婚禮。

黎康祺2022年已獲求婚

黎康祺與Andy愛情長跑多年，感情一直穩定。據悉黎康祺早在2022年已獲男友求婚，當時黎康祺在IG分享喜悅，以及求婚影片，多度放閃。過去的三年來黎康祺已陸續公開婚紗照，二人相隔多時終於選定吉日，攜手步入人生新階段。

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從黎康祺昨日分享的照片中，二人到屯門婚姻註冊處完成手續，更對鏡頭開懷大笑，黎康祺俏皮地舉起500元鈔票，場面溫馨又有趣。另一張照片中，雙方家人到場見證，簽字後一對新人與親友合照，又見到二人展示結婚證書，臉上洋溢著幸福的笑容。

黎康祺婚前18小時搵啱婚紗

黎康祺雖然選擇註冊與婚禮分開進行，但結婚當日，仍穿上一襲設計簡約而不失時尚感的白色短婚紗。婚紗採用近年流行的泡泡袖及露肩設計，突顯黎康祺的肩頸線條，配上簡潔的頭紗，整體造型清新又具氣質。

黎康祺在IG的限時動態透露，這件「命定婚紗」是她在簽字前18小時才找到：「不枉我未搵到100%鍾意都唔罷休」，可見對婚紗的喜愛程度。而黎康祺又在帖文下以英文表示：「仍不確定我們應該慶祝註冊日還是婚禮日…或者兩者都慶祝？周年紀念快樂！」

黎康祺發展四年多演閒角

黎康祺畢業於香港大學傳理系，以23歲之齡參加2019年香港小姐，最終在佳麗首晤新聞界時，成為被淘汰的37位佳麗之一。黎康祺之後入讀第30期TVB藝員訓練班，曾演出多部劇集，可惜均是閒角，最為人有印象是在劇集《換命真相》中，飾演鄧佩儀少女版，以及在《愛．回家之開心速遞》演出逾20個角色，直到2023年離巢。

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