羅志祥撞衫尹光方力申即換海報 再踏紅館最驚廣東話發音變粗口 已停食抑鬱藥疑因擔心母病致檢測異常

《2026羅志祥30th 巡迴演唱會》香港站將於6月13日在紅館舉行，今日（30日）羅志祥（小豬）在尖沙咀舉行演唱會記者會，吸引了一班粉絲到場支持。這次小豬演唱會的粉紅色西裝海報一出，即被網民發現與尹光（2023年）和方力申5月16日在紅館舉行的演唱會海報同樣以熒光粉紅的西裝打扮十分相似。但今日台上布景板的演唱會宣傳照卻完全不一樣，小豬表示，在網上看到有人說什麼中年歌手用粉紅色，他笑說：「我看到，為什麼是中年呢，我以前年青時是很鍾意粉紅色，我因為30周年慶祝便用上，但大家把其他歌手的海報放一起，OK！我轉！揀了台上這張照片應該可以。哈哈！」

羅志祥不介意做「中年歌手」

受訪時被問到是否介意被人說是中年？小豬表示不會，因為年紀已到中年，看到報道感覺很可愛，怎麼會這麼多歌手用粉紅色，因為自己很鍾意粉紅色，自己30周年選用很不一樣的顏色就是粉紅色，看到新聞出來這樣，那好自己換一個吧！而他所穿的粉紅色西裝被指與尹光和方力申口味一樣？小豬笑言：「大家用同一個設計師、同一個造型師安排，哈哈！不是，說笑吧！因為大家都是西裝才會有這效果。」

小豬望可以加場

小豬被問到這次演唱會可有打算加場？他表示還未知，但也想，因為事隔12年再踏紅館，上次在亞博舉行演唱會時已經跟歌迷說下次要上紅館，紅館是一個指標的地方，自己30周年回到紅館很開心，至於屆時是否唱廣東歌？小豬還在想，因為他的廣東話沒有以前那麼好，怕發音不正變成粗口。問他這次可有找嘉賓演出？他表示，先把演唱會內容研究至最好，這問題可以討論，但自己的演唱會內容已很滿很足夠，真的有沒有嘉賓也可以。

羅志祥辭演綜藝內幕非因忙巡演

問到他辭綜藝節目《綜藝OK啦》是否因為忙於巡迴演唱會？小豬表示不是，綜藝節目想有更好的安排，因為這次未能達到一致共識，也尊重他們，自己也會再做，問他是否換一個形式才做？小豬表示，坐着訪問的節目自己不在行，反而是鍾意做遊戲節目多一些。

小豬已停抑鬱藥

談及患有抑鬱症的他現況如何？小豬表示，沒有問題，只是之前陪媽媽看醫生時被醫生說有這狀況，但他自己卻覺得沒有，可能是當時擔心媽媽的病情才會得出不一樣的檢測結果，當時吃過一次藥，但發覺反應不好，講說話會很慢，所以沒有再服用，他強調現在沒有影響自己的工作。問到媽媽可有催促他拍拖和結婚？小豬表示沒有，並笑指自己仍是很年青，要先照顧好媽媽及把工作做好，之後再算。

之前小豬事業跌入低谷時又遇到詐騙（假投資人誆騙開巡迴演唱會），問到當時可有因此受到損失？小豬表示未有損失，因為很多人利用這方式作商業詐騙，了解該公司背景後，也很怕他用招商方式去騙到更多無辜的人，便終止了合作，很快便阻止了很多事情發生，所以未有人因為這件事投資損失。