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78歲汪明荃賞櫻首選上海 孖羅家英花海下V字手勢甜蜜放閃 夫妻行徑盡顯孝道

影視圈
更新時間：16:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-30 HKT

78歲的汪明荃，近日跟丈夫羅家英在上海賞櫻，夫妻在櫻花下合照甜蜜放閃，羨煞旁人。其實每年3月也是日本櫻花季，但汪明荃捨日本而選擇內地，除了因為上海櫻花比起日本毫不遜色外，汪明荃主要是要帶埋丈夫羅家英，前往上海青浦拜祭自己的祖父祖母，正因這份孝心，才有了這次賞櫻之旅。

汪明荃上海賞櫻主要目的祭祖

汪明荃跟丈夫羅家英，完成了祭祖事宜後，兩人便輕鬆地前往「顧村公園」，享受春日的美好。公園內的櫻花正值盛放，一簇簇的粉色花朵掛滿枝頭，形成一片望不到邊際的浪漫花海。汪明荃與羅家英哥心情大好，親密地依偎著合影。羅家英溫柔地將手搭在阿姐的肩上，二人對著鏡頭舉起V字手勢，臉上洋溢幸福，享受二人世界。

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汪明荃孖丈夫櫻花海甜蜜互動

汪明荃當天打扮簡樸，身穿一條黑白格紋的闊腿褲，搭配一件簡潔的純白外套，剪裁俐落，氣質非凡，最亮眼的莫過於她手上那個精緻的紅色小手袋，時尚感滿分。身旁的羅家英哥則是一身休閒運動風，淺藍色的運動外套配上純白長褲，頭上戴著一頂時髦的漁夫帽，精神奕奕，氣色甚佳。

汪明荃跟京劇名伶飯局

汪明荃與羅家英自2009年結婚至今，一直恩愛如昔，無論是浪漫的賞櫻，還是莊重的祭祖，羅家英哥始終陪伴在太太身邊，給予最溫情的支持。除了賞花與祭祖，此行更是一次藝術交流之旅，汪明荃在帖文中曾提及，與著名的京劇表演藝術家史依弘共進晚餐，品嚐地道上海菜，並進行粵劇與京劇的藝術交流。

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