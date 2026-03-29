佘詩曼還原疑被粉絲扯跌始末 文頌嫻出山拍《正義女神》腳震 許惠菁續避談婚變傳言

由視后佘詩曼（阿佘）、譚耀文、陳煒、周嘉洛、戴祖儀、文頌嫻、馬貫東、劉倬昕等主演的劇集《正義女神》於明晚（30日）翡翠台首播，今日（29日）一眾演員到荃灣出席「正義審判 稱霸開庭」記者會，已故許紹雄女兒許惠菁以嘉賓身份現身。現場吸引數百人圍觀，場面墟冚。阿佘的粉絲帶同應援物來支持，當中有一個卡通法官造型的巨型氣球，及Cute版樣貌的法官人形紙板，非常搶鏡。劇中演法官的阿佘以開庭模式進埸，全場尖叫，阿佘公布該劇在大陸有超過兩億播放量，之後她介紹好姊妹文頌嫻、許惠菁出場，阿佘與許惠菁甫見面即相擁。阿佘表示拍攝好想跟文頌嫻傾偈，惟對方戲份頗為沉重故不敢打擾好。

文頌嫻對女兒感內疚

阿佘、文頌嫻、許惠菁一起受訪。阿佘首次做法官，形容這職業孤獨非常，她開工時也不敢同人傾偈。久未拍劇的文頌嫻指，自爆首日拍法庭戲時腳震，「因為場景好真實！」阿佘稱，在兩、三個月的拍攝期，兩三個月期間也不敢說笑，破壞氣氛。問她如何打動文頌嫻出山？後者聽到即「嘩」一聲說：「阿佘好嚴肅同我講，我角色對套劇好重要，我嘅壓力唔止做足100分，要做到120分，我打頭陣出現，行先死先！」續指扮演媽媽角色，要感受喪子悲痛，適逢當時是聖誕節，「事前叫鍾澍佳（總監製）唔好拖到新年，結果都係拍到年三十晚。」而拍攝期間，「我唔敢笑、唔敢食、唔敢開心。」就連13歲女兒也問她發生甚麼事；又指為了投入角色，會幻想女兒離世，「真係好內疚呀！」

佘詩曼重組案情

文頌嫻直言有戲癮，「最好下次拍笑片！」形容阿佘背劇本好叻，打麻雀時就不懂「計番」：「佢好好運，成日贏錢，好唔認真去打，好認真食糊！」笑Edan（呂爵安）、吳君如等人同阿佘打麻雀輸錢，「係入咗騙局！」笑言要問吳君如是否要裝閉路電視「重組案情」。提到何啟華畀建議她不用帶錢去打牌，她笑說︰「輸錢可以PayMe啫！」對於阿佘日前北上出席活動時，場面失控險被粉絲扯跌，她形容是角度問題，又指粉絲當刻只是想握手，現場有人維持秩序，自己並無擔心安全問題；並表示20多年來見過更瘋狂的場面，「我登台期間，有人衝上台！」對於有網民指《正義女神》與韓劇《少年法庭》劇情相似，她認為少年罪犯問題，每個國家都會，望透過此劇引導青少年，在恰當懲罰中，給予他們有改過的機會。

許惠菁怕壓力唔敢同家姐拍劇

《正義女神》是許紹雄的遺作，許惠菁指爸爸的角色，既慈祥、心軟，又嚴肅，跟他過去10年的搞笑角色有別，「現實中嘅爹哋一樣慈祥，我咁大個女，佢都冇鬧過我，有乜嘢問題，係好理性、和平坐低同我傾。」她表示睇《正義女神》時，非常感觸和感動，「意義唔止個角色，而係佢最後一齣劇，見佢同家姐（佘詩曼）拍得好開心，好開心呢套劇係佢遺作。」是否想跟阿佘合作？她認為同家姐拍劇壓力巨大。對於有指她與圈外丈夫婚變，許惠菁繼續避談，「我係工作至上，今日焦點係套劇。」