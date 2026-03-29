翁靜晶爆囚犯對她有「非份之想」？ 剪報獄中傳來傳去滿布「嘔心穢物」：你諗吓我幾靚

翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」，近日訪問前商台台長受節目策劃楊素珊，二人相識多年老友鬼鬼，翁靜晶直指楊素珊是她生命中的貴人，兩位既有內涵又樣貌出眾的美女大談《危險人物》這個前商台人氣節目的趣事。翁靜晶大爆節目當年收聽率極高，除了成為的士司機每晚的精神食糧外，警方亦每晚準時收聽，連獄中的囚犯亦搶着收聽《危險人物》中的奇案。翁靜晶成為囚犯的偶像，她大爆曾有囚犯儲起她的報紙，並暗示他們對着她的俏臉自凟。

翁靜晶成為囚犯「發洩對象」？

翁靜晶成為不少囚犯的偶像，而她和囚犯的連結亦不少。翁靜晶和楊素珊於訪問中，晒出一張用粉紙印刷的報紙收藏，翁靜晶成為主角，印有她多張超大照片。翁靜晶表示這是廿多年前的報紙，她更盛讚自己當年「真係幾靚」、「依家睇番有啲唏噓」，她更大爆當年有囚犯用這張報紙來作「特別用途」。

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翁靜晶美照於獄中有「特別用途」

翁靜晶表示：「我記得呢份嘢，嗰陣我去探監時，監獄入面就好多人有Keep嘅，但係就唔知點解呢，上面就有好多漬喺度嘅，佢哋仲攞嚟畀我睇」，楊素珊立即表示「咁佢哋都有茶飲嘅」，翁靜晶就笑住補充：「原來呢份嘢喺入面傳來傳去！嗰陣時我幾靚呢你諗吓！」。

翁靜晶曾跟葉繼歡通信

《危險人物》節目講述不少香港地城中奇案而成為人氣節目，因為案件曲折離奇，翁靜晶以律師身份去解構事件，甚至作出大爆料，所以收聽率極高，翁靜晶指曾收到不少重犯於獄中寫信給她，當中包括葉繼歡。這名重犯葉繼歡曾寫信和知翁靜晶他被捕的真實過程，翁靜晶亦曾到獄中探訪囚犯。

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