胡鴻鈞少聯絡蔡思貝遙距送祝福 自認無魅力難吸引異性 36歲牛一望香港開Show

本月27日是胡鴻鈞（Hubert）36歲牛一，逾百歌迷（29日）因為他慶生，在九龍灣一間音樂餐廳筵開9席，各自準備了生日花束及禮物給予壽星仔。現場見Hubert與歌迷合唱生日歌和切蛋糕，場面熱鬧。他表示自歌迷會成立，歌迷每年都為他舉辦生日會，至今超過10年，指這天除了本地歌迷之外，還有來自內地、海外的歌迷，十分感激她們，笑言會在玩遊戲時︰「玩得狂野啲去報答歌迷！」

胡鴻鈞同緋聞女友少聯絡

Hubert接受訪問時形容自己是「18對」，問到他正日生日如何度過？他明若非撞正工作，這幾年都是跟屋企人過。問收到甚麼生日禮物？他說：「去到我呢啲咁嘅年紀，都係想同屋企人開開心心食餐飯，或者同朋友食餐飯聚吓，傾吓偈就足夠。」隨着年紀越來越大，他不再去追求物質。提到生日願望，他說：「老土啲，都係身體健康最緊要。」形容最近病菌越來越勁，表示自己過往即使生病也不服藥，只需休息幾日就痊癒，「但而家少少感冒，最少要一星期先好！」問到昔日緋聞女友蔡思貝有否為他慶生，他說：「冇喎。（佢離開咗TVB，最近比較得閒？）唔知喎！我凈係睇新聞知道佢有新方向、新發展，點都好，祝福佢囉！（冇聯絡？）最近都冇乜喇！」

胡鴻鈞自認吸引力不足

問到新一年會否想找另一半，胡鴻鈞說：「隨緣啦！呢樣嘢都冇得強求，唔抗拒嘅，一切隨緣！」提到在內地工作身邊多美女，他明言未遇到合眼緣，「好多地方都有好嘅異性嘅，都要睇緣份。（身邊有冇比較主動女性？）咁又冇喎！係咪我吸引唔到啲狂蜂浪蝶！（Fans好瘋狂？）我啲歌迷喺圖書館出嚟，好乖好守秩序，唔會好嘈。」同時透露計劃在香港開Show。