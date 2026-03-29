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73歲鍾鎮濤中環被捕獲步履蹣跚 舊傷疑再引關注網民憂心

影視圈
更新時間：12:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-29 HKT

入行逾半世紀的「阿B」鍾鎮濤上月剛度過73歲生日，其明星風采依舊，狀態甚勇。近日有網民在香港中環街頭巧遇鍾鎮濤，並將影片分享至小紅書，鍾鎮濤的狀態在網上引發熱烈討論。

鍾鎮濤親切獲讚

從影片所見，當日鍾鎮濤身穿一件紅白藍綠相間的條紋Tee，搭配黑色工裝褲和一頂棒球帽，打扮年輕有型。鍾鎮濤駕駛掛住「BGG」車牌的淺藍色Mini Cooper，在中環的橫街窄巷穿梭。網民興奮表示鍾鎮濤本人「人超級好」，還親切地打招呼。

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不過有網民發現，影片中的鍾鎮濤步姿似乎有些不穩，走路時身體微微傾側，其中一個畫面更捕捉到鍾鎮濤疑似「一瘸一拐」的瞬間。不少網民留言詢問：「他是佝僂了嗎？為甚麼走路站不直，而且看起來一瘸一拐的樣子？」讓人感到憂心。

鍾鎮濤曾在演唱會摔倒

有資深粉絲留言解釋，鍾鎮濤的步姿問題可能源於舊傷。該網民指出：「因為他（鍾鎮濤）以前在溫拿樂隊告別演唱會和林敏驄演唱會上摔倒過，所以現在走路時會有點瘸。」雖然步姿引起關注，但大部分網民大讚73歲的鍾鎮濤保養得宜，看起來不像七旬長者，反而像50多歲：「70歲這樣狀態很好了」、「真的好年輕，完全看不出來」。

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