洪嘉豪發音有問題需重錄對白 笑自己英文有「香港味」 忘記撕尺碼膠貼被質疑穿L碼 : 最緊要係款式和舒服度

洪嘉豪第四年以大使身份到尖沙咀出席「世界自然基金會地球一小時2026」活動。

洪嘉豪回饋粉絲搞 BBQ 聚會

他指上年之前是從未跟Ian（陳卓賢）合作過，但兩人今年再次合作拍攝宣傳片時，大家非常有默契一take過就完成。又指今年英文版對白既長又複雜，經大會審核完發覺他有幾個字的發音出現問題，因此他要重錄，洪嘉豪笑指因自己英文有「香港味」，不過自己也擁抱這份香港味。他指出，剛在3月頭舉行粉絲見面會，由於十分感謝粉絲一直以來的支持，所以今次以優惠價搞BBQ聚會，兩日各有600名粉絲參與，自己也跟他們玩得開心，因此希望每年也舉辦一次。

洪嘉豪自誇是模特兒身形

提到他早前出活動時，衣服上仍貼着L size的尺碼膠貼，問到事後是否因環保需要歸還？他解釋，自己並不是故意，身為代言人當然不需要還衫，又謂自己是模特兒身形，只是以真人去展示服裝的尺寸，有網民質疑他怎會穿L碼衣服？他解釋，現在著衫不是著size，最重要的是款式和舒服度，不過他笑指，這個帖文的點擊率比平常自己出歌的還要多，所以之後會想一下，除了音樂外也會拍其他影片。