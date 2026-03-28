韓星李尚寶葬禮將於明日舉行 死因按家屬要求保密 洗脫吸毒嫌疑後曾誓言重新振作

曾參演《私生活》、《基督山小姐》等知名劇集的韓國男星李尚寶，前日（26日）被發現陳屍於京畿道平澤市家中，終年44歲。警方接獲家屬報案後趕到現場，初步判斷無他殺跡象，目前正在調查具體死因。其經理人公司KMG昨日（27日）發表聲明證實他的死訊，聲明中更寫道：「應家屬要求，我們無法透露死因。靈堂設於平澤中央殯儀館3號室，但為保護家屬，懇請媒體與民眾勿前來採訪或弔唁，感謝配合。」李尚寶的葬禮將於明日（29日）上午10點半舉行，安葬地點為天安紀念公園平澤市紀念館。在李尚寶去世的消息傳出後，其本人經營的IG帳號上所有貼文及個人資料均被刪除。他悄無聲息地從這個世界上消失了，沒有留下任何痕跡，更加劇了親友和粉絲們的哀傷。

李尚寶出道20周年前夕離世

李尚寶於2006年憑韓劇《透明人間崔長洙》出道，今年7月正是其出道20周年，可惜他尚未慶祝這特別的日子，就已悄然離世。他生前曾參演《師奶愛鬥大》、《酷愛》、《私生活》、《基督山小姐》及《優雅的帝國》等韓劇，又曾與金秀賢合演2013年電影《3個特攻美少年》，多年來活躍圈中。但在2022年，他因服用治療抑鬱症的藥物而捲入吸毒醜聞。儘管及後在國立科學搜查研究院的詳細檢查中結果呈陰性，最終以「無罪」結案，他仍為無辜被誤會吸毒而感沮喪。當時，他在社交媒體上分享了自己的痛苦感受，表示：「事情的起因是我喝了酒，因​​為即使服用了很長時間的藥物，我仍然無法控制自己的情緒。」然後他發誓要重新振作，並補充道：「在大家的支持下，我一定能克服難關。」

李尚寶曾痛失雙親與姊姊

2022年11月，李尚寶曾在綜藝節目上透露高中時期姊姊因車禍過世，給他帶來了巨大的打擊；2010年父親過世，之後母親也相繼離世。由於這些變故造成的精神創傷，他曾接受過心理治療。聽了他的故事後，現場觀眾都大感同情，主持人都忍不住落淚，紛紛表示支持，鼓勵他回歸，並建議他「用演技回報他們（已故親人）」。李尚寶翌年演出了《優雅的帝國》，表現大獲好評，更於去年轉投新公司KMG旗下，準備在演藝事業上大展拳腳，可惜卻忽然傳來噩耗。