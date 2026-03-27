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方皓玟對演唱會兩度取消感抱歉 爆開騷前一日食榴槤乾致失聲 落實年尾到台灣開唱兼創作國語歌

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-27 HKT

方皓玟原定去年12月31日於觀塘海濱活動空間舉行的《方皓玟除夕約你落觀濱演唱會》，因大埔發生嚴重火災事故，首次將演唱會延期，早前於開騷前突然因病，再次被迫取消演出。今日（27日）方皓玟到新城電台接受訪問時，對於自己演唱會兩度取消感到非常抱歉，也要向4位已進行綵排的嘉賓說聲不好意思，現正開始安排退票事宜，有待找到場地後再次舉辦演唱會。

方皓玟努力接受針灸

方皓玟解釋，由於自己貪吃，開騷前一日吃了一包榴槤乾，之後出現封喉、起痰、聲沙之後連聲音也失去，她形容，當時有一種見鬼的感覺，於是硬着頭皮跟公司說取消演出，她坦言：「我學識了以後開騷前不可以吃上火或煎炸食物，以後不再吃榴槤乾，我知錯了！」在連日服用中藥及努力接受針灸後，她已經完全康復。問她為何不在原有場地舉行演唱會？她稱，自己也不知道，因為香港演唱會場地很搶手，覺得日後改於那個場地舉行演唱會也沒問題，因為目的十分簡單就是想與大家見面。

方皓玟正洽談美、加開演唱會

接連演唱會取消，問她有否感到運氣欠佳？她笑言：「這個要問問七仙羽師傅，她說過運氣是會撲過來，今年可能崎嶇一點，但崎嶇才會得到最好。」此外，方皓玟慶幸其他工作沒有受到影響，錄製好的3首新歌將會陸續推出，MV將於4月頭拍攝，現正洽談美、加舉行演唱會，並已落實今年尾到台灣這個自己出道的地方舉行演唱會，她說：「差不多20年沒有去過台灣演出，早前看到台灣歌迷召喚，便向公司提出開騷，所以這段時間我會創作一些國語歌帶給歌迷。」


 

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