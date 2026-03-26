金永大入伍前夕與李娜恩密會 藥店購日用品舉止親密爆緋聞

30歲韓星金永大與女團APRIL出身的27歲成員李娜恩於2019年合作劇集《偶然發現的一天》，近日他們被拍到約會。在金永大距離入伍還有一個多月的時間點，二人密會即傳出緋聞，但雙方均否認，稱只是「朋友關係」。

金永大密會曝光互相幫挑選商品

金永大與李娜恩於25日下午在首爾廣津區廣渡口附近的一家藥店被發現一同逛街，目擊者表示二人在下午4點左右到達，一同選購牙刷等日用品。當日他們穿着運動服、戴着棒球帽，一邊逛街一邊聊天。他們還會互相幫對方挑選商品，舉止親密。據指金永大所住的廣津區與李娜恩所住的九里市僅隔一條漢江，他們會相約一同做運動。

李娜恩公司代認是朋友關係

對此，金永大的公司Outer Universe今日回應：「二人過去因作品結識，至今仍保持很好的朋友關係。」李娜恩的公司Namoo Actors也表示：「只是朋友關係。」

金永大李娜恩假戲真做

金永大與李娜恩早於2019年合作《偶然發現的一天》，並在劇中飾演情侶，有指他們拍畢劇集後也一直保持聯絡。金永大日前宣布將於4月以現役兵身份入伍。

