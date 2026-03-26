Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金永大入伍前夕與李娜恩密會 藥店購日用品舉止親密爆緋聞

影視圈
更新時間：22:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-26 HKT

30歲韓星金永大與女團APRIL出身的27歲成員李娜恩於2019年合作劇集《偶然發現的一天》，近日他們被拍到約會。在金永大距離入伍還有一個多月的時間點，二人密會即傳出緋聞，但雙方均否認，稱只是「朋友關係」。

金永大密會曝光互相幫挑選商品

金永大與李娜恩於25日下午在首爾廣津區廣渡口附近的一家藥店被發現一同逛街，目擊者表示二人在下午4點左右到達，一同選購牙刷等日用品。當日他們穿着運動服、戴着棒球帽，一邊逛街一邊聊天。他們還會互相幫對方挑選商品，舉止親密。據指金永大所住的廣津區與李娜恩所住的九里市僅隔一條漢江，他們會相約一同做運動。

李娜恩公司代認是朋友關係

對此，金永大的公司Outer Universe今日回應：「二人過去因作品結識，至今仍保持很好的朋友關係。」李娜恩的公司Namoo Actors也表示：「只是朋友關係。」

金永大李娜恩假戲真做

金永大與李娜恩早於2019年合作《偶然發現的一天》，並在劇中飾演情侶，有指他們拍畢劇集後也一直保持聯絡。金永大日前宣布將於4月以現役兵身份入伍。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
1小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影視圈
7小時前
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
11小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
星島申訴王 | 外賣蛋餅放3小時長出霉菌？ 餐廳創辦人拍片實測 結局神反轉
申訴熱話
5小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
9小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
8小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
5小時前