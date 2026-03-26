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75歲劉曉慶驚傳「死於泳池」與外甥有關 曾爆為錢反目「這麼想我死啊」

影視圈
更新時間：14:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-26 HKT

75歲內地影后劉曉慶早前在80集短劇《錦繡安然》中演妙齡少女，又與45歲男演員金珈有熱吻場面，成為話題人物。而近日網上卻流傳劉曉慶「死於橫店游泳池」，事件引起網民關注，更爆出與家醜有關。

劉曉慶舊文翻Loop

有網民於3月24日在網上發文，稱劉曉慶在橫店的游泳池猝死，網民為增加可信度，提及自己曾準確「爆料」蔡瀾的死訊。 不過網民貼出的截圖，是劉曉慶在去年6月被傳烏龍死訊時，曾親自澄清的舊文。

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劉曉慶面對「又死一次」昨日（25日）在微博發文怒斥：「剛剛，又看到我去世的消息，這是殺人預告嗎？這麼想我死啊？」劉曉慶心寒地寫下：「本是同根生，相煎何太急」。 並晒出與友人的對話截圖，直指散播死訊的造謠者是其外甥靖然。

劉曉慶姊妹反目

有指劉曉慶在妹妹劉曉紅兒子靖然出世後，曾接對方到北京撫養，不僅承擔其教育費用，又口頭承諾將所有財產留給對方，二人關係情如母子。但2012年因劉曉慶再婚，收回遺產繼承承諾，因而爆出雙方因財產糾紛對簿公堂，傳出親情破裂，其妹劉曉紅曾發律師聲明否認「捲走財產」。

劉曉慶曾傳病危

事實上，劉曉慶已不是第一次傳出死訊，去年劉曉慶曾在微博曝光網片截圖，見到畫面寫上：「劉曉慶於2025年6月29日3點07分逝世」。今年2月內地網又再次瘋傳「劉曉慶凌晨病危」消息，約兩小時後劉曉慶在網上發文，以幽默的方式打破謠言。

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