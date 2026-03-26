BTS回歸騷全球1840萬人次看 Netflix收視超越奧斯卡格林美 Jin缺席新碟創作惹爭議

韓國天團BTS（防彈少年團）上周六（21日）在首爾光化門廣場舉行回歸騷「BTS THE COMEBACK LIVE」，獲得4萬名觀眾到場支持。昨天負責將演唱會作全球直播的Netflix亦公布了收視數字，據知當晚全球合共有1840萬人次觀看這場回歸騷。有娛樂博主指出，指其收視數字勁過奧斯卡及格林美頒獎禮等年度大騷。

BTS橫掃Netflix排行榜

據Netflix公布資料顯示，當晚的演唱會直播在80個國家及地區躋身周榜前10位，並在24個國家及地區榮登榜首。從亞洲到美洲，BTS橫掃Netflix排行榜。截至目前，該場直播單在Netflix官方頻道上，就共錄得26.2億次全球社群媒體曝光量。與BTS和Netflix相關的標籤在全球範圍內成為熱門話題──包括美國、韓國、菲律賓、澳洲及新西蘭、馬來西亞、印度、泰國、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、英國、波蘭、西班牙、土耳其、德國等。此外，Netflix亦將於27日首播紀錄片《BTS：THE RETURN》，繼續講述他們的回歸之旅。

BTS赴美宣傳新碟《ARIRANG》

BTS已動身飛赴美國為新碟《ARIRANG》宣傳，他們更與Spotify合作，在紐約市南街海港舉辦了名為「Spotify x BTS: SWIMSIDE」的邀請制活動，為該組合在Spotify平台上的1000名頂級聽眾帶來了精彩的演出及問答環節。這是他們自2022年4月在拉斯維加斯舉辦「Permission to Dance: Las Vegas」演唱會之後，首次在美國演出。他們更與ARMY們（BTS粉絲暱稱）大玩以他們兩首新歌歌名為靈感的「Normal vs Alien」（普通人vs外星人）遊戲，即使現場氣溫寒冷並下着微雨，仍未吹熄ARMY的熱情。

Jin獲隊友暖心安慰

另外，BTS於20日作直播時，談到眾隊員在美國進行集體「歌曲創作營」籌備新專輯期間，Jin正忙於舉行個人巡演，未能趕及參與，最終其名字未有出現在新專輯的創作人名單中。在討論過程中，Jin的表情突然變得嚴肅起來。站在他身旁的Jungkook默默地拍了拍Jin的肩膀，輕聲安慰他。部分ARMY不滿公司為何未能更好地安排成員日程，又質問為何不能等Jin一起創作，引發不少爭議。