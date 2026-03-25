警是個大佬丨賴慰玲三角戀肉搏羅子溢 怕對阿Bob忍笑破功

王敏奕與賴慰玲繼《婚後事》後，新劇《警是個大佬》中已是第三次合作，默契十足。賴慰玲率先劇透，笑言監製好益她，透露自己飾演的角色將周旋於三角關係之中，除和Bob有情感交流外，與羅子溢有肉搏場面，她笑言擔心面對阿Bob時會忍不到笑，影響拍攝。另外，監製更說會加少少「肉搏」戲給她和同張馳豪。

王敏奕盼與羅子溢擦出火花

談到賴慰玲在劇集《非常檢控觀》出街後成為美腿擔當，她笑言無獨有偶新劇也經常穿短裙仔，賴慰玲笑言本身不算長腿，其實身邊有更多長腿。又在劇中，王敏奕和羅子溢不算拍拖，但希望觀眾覺得她和子溢的對手戲有火花。

