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謝霆鋒舊愛滑雪失控出意外傷及尾龍骨 老公全程紀錄出事一刻 公開傷勢大髀呈瘀黑狀態

影視圈
更新時間：13:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-25 HKT

54歲的趙學而，近日跟建築師老公蘇國基，一起到外國滑雪，享受二人世界。趙學而在IG分享這段浪漫又痛苦的旅程，從影片所見，她身穿型格的豹紋滑雪褸，在雪地滑行，技術相當不俗，但原來只要老公行近拍片，她就會感到不自在，更在雪地上跌倒傷及「尾龍骨」，之後她展示傷勢，只見大髀瘀黑了一大片，趙學而感嘆：「玩完就要還」。

趙學而展示滑雪意外傷勢

從趙學而分享的影片所見，她正在用滑雪板滑行，姿勢優美，順著滑雪坡以S形滑下，有板有眼。但原來趙學而滑雪時有一個「死穴」，就是當老公拿著自拍棍，上前幫他拍攝滑雪英姿時，趙學而就會失控，只要鏡頭一對準她，便會立即分心，失去平衡，而且屢試不爽。

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趙學而滑雪跌傷尾龍骨

影片中，趙學而真的重重摔了一跤，而且是傷到「尾龍骨」，之後趙學而在酒店內拉起褲管，大腿外側瘀黑了一大片，看起來相當嚇人，可想而知當時的撞擊力有多猛烈。之後趙學而配文「有排還」，並附上一個哭笑不得的表情符號，看來這次的傷勢需要一段時間才能完全康復。

趙學而曾跟謝霆鋒姊弟戀

趙學而於1988年曾參加《新秀歌唱比賽》，可惜於半準決賽被淘汰。其後趙學而加入TVB藝員訓練班，曾主持《娛樂新聞眼》、《都市閒情》等節目，為觀眾所熟悉。直到1994年，她才以歌手身分出道，憑藉《每隔兩秒》、《越怕越愛》、《尋開心》等代表作，在樂壇佔一席位。至於感情方面，她曾與謝霆鋒發展「姊弟戀」，分手後至2011年與建築師蘇國基結婚，過著幸福美滿婚姻。

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