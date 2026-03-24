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麥沛東岑珈其為養家求賺錢 舞台劇《三一萬能合》加場至15場 

影視圈
更新時間：18:15 2026-03-24 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-24 HKT

由麥沛東、凌文龍、岑珈其、何洛瑤等主演，朱栢謙與張志敏執導的舞台劇《三一萬能合》宣布加開5場，由10場增至15場，一眾台前幕後齊齊宣布好消息。岑珈其對加場感開心，因辛苦排練的演出可以有更多人睇到，希望可以再加笑言還有檔期。凌文龍指銷情理想，知道現在很多舞台劇演出，感激得到大家支持。麥沛東笑言與珈其同樣有家室，希望多幾場多賺錢，笑言不加場加價也可以；何洛瑤則笑言加到55場都有檔期。

何洛瑤分飾三角投入度瘋癲

凌文龍與麥沛東指知道很多觀眾仍在觀望，因以為是純搞笑，但事實上有笑又有淚，睇一場更不足以發現所有彩蛋。而何洛瑤將分演三角，被拍檔形容投入度非常瘋癲，一下子便跳入角色中，要心理輔導才走得出來。又笑指何洛瑤與珈其粉絲多，應呼籲包場。

岑珈其自認忍笑能力差

談到今次演出，珈其自認忍笑能力差，笑言怕屆時正式演出也忍不住在台上爆笑，何洛瑤自認笑場排第二，投訴面對麥沛東時完全控制不住，形容他是天然搞笑。問麥沛東負責搗亂？他稱大家都有份，但何洛瑤也有不同演出，也有被她感動到，透露搞笑與感人各佔一半。麥沛東又指首次與珈其合作，覺得他將情感挖得很深、非常投入，也想向他學習。凌文龍指珈其平常愛講話，但今次角色的對白量也令他投降，珈其笑言仍未背熟對白，又指拍棟們著他不用記熟，屆時現場發揮也可以。
 

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