BTS光化門回歸騷惹部份民眾不滿 所屬公司發聲明致歉 將與相關機構建立長期支援機制
更新時間：15:45 2026-03-22 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-22 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-22 HKT
韓國天團防彈少年團（BTS）昨晚在相隔3年9個月後復出，登上光化門廣場舉行《BTS COMEBACK LIVE｜ARIRANG》，吸引約40,000人圍觀，演唱會又透過串流平台向全球190多個國家同步直播，讓世界各地fans即時參與。腳踝受傷的隊長RM開場高呼「We are back」正式宣布BTS復出，之後BTS帶來《Body to Body》、《Hooligan》、《Like Animals》、《Swim》等多首新歌，又唱出《Butter》、《MIC Drop》、《Dynamite》等經典歌。
BTS活動帶來人潮與交通管制
不過，因活動帶來的人潮與交通管制，引發部分民眾不滿。對此，BTS所屬的HYBE娛樂集團於22日發表聲明，表示：「對於往來光化門廣場的民眾，以及因此影響日常行程的各位，我們深感抱歉。」HYBE強調，光化門與景福宮不僅是歷史象徵，更是文化重要場域，能在此舉辦面向全球的演出深感榮幸，也感謝民眾展現高度秩序與公民質素，讓活動得以順利完成。未來將持續努力把K-Pop與韓國文化的價值推向全球，並與相關機關討論國家文化資產的保護與宣傳方案，儘速建立長期支援機制。此外，HYBE也在聲明最後對韓國大田火災事故表達關切，向罹難者致哀，並祝福傷者早日康復。
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