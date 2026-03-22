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許廷鏗左手骨折負傷上陣 傳鄭欣宜將參加《歌手2026》：今次係捲土重來

影視圈
更新時間：12:45 2026-03-22 HKT
發佈時間：12:45 2026-03-22 HKT

許廷鏗昨晚（21日）出席慈善騷「Cantopop 321慈善演唱會」，他早前傷完腳再跌落10級樓梯致左手骨折，他帶着支架負傷上陣，希望自己表演觀眾會收貨。受訪時他透露當日回牙醫診所時不慎跌落樓梯，在自然反應下用手撐着身體致骨折及傷了筋腱，現在手中裝了4口釘，又表示已做了手術一星期，近日才有力揸咪，所以歌手工作沒影響，但牙醫方面就暫停，要到4月才能復工，不過他指因受傷後亦有應診，而其中一人是媽媽，因她的狀況較緊急，需要先處理。

許廷鏗沒有告訴欣宜骨折

許廷鏗又指受傷後在家中休息了兩日，但覺得自己很廢，所以不想有太多時間休息，又謂仍可自行沖涼，不過先要媽媽幫他在患處包保鮮紙。對於好友鄭欣宜傳出將參加《歌手2026》，許廷鏗即反問：「真係？應該嘅，佢原本想參加《歌手2025 》，今次係捲土重來。」又指兩人最近少聯絡，所以不知道，只知她過着正常生活，又指自己受傷也沒有告訴對方，因為擔心她心血少會嚇親。

 

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