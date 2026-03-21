TVB上位小生富貴宣布老婆陀女 緊張為囡囡改名求祝福 被踢爆背太太偷做一事勁尷尬

30歲TVB「功夫新星」容天佑今年1月宣布富貴太太Winnie懷孕，他貼上超聲波的相片並說：「Coming soon…#今年新年終於唔使比三姑六婆問到口啞啞了。」容天佑坦言開始籌辦婚禮已經發現懷孕並說：「一切都係上天嘅安排，係上天嘅禮物。」

容天佑公布BB性別是女兒

即將成為新手爸的容天佑頻頻在社交平台貼出孕照，得又獨厚的Winnie全程長胎不長肉，四肢依然纖細兼零水腫，昨日（20日）再公布BB的性別：「係囡嚟㗎，估囡囡嘅你哋…恭喜晒，仲未改名添。」容天佑又稱感謝大家的祝福，但目前最重的是：「我要盡快幫佢改返個名先。」

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容天佑被太太公開一個秘密

容天佑的太太Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商，當日過大禮已經非常大陣仗，單是重型龍鳳鈪目測至少有8對，還有八籃大禮迎囍禮籃、十盒心型大花膠扒、鮑參翅肚、嫁囍禮餅紅酒及鑽飾，份量多到逼滿客廳，在婚宴上，新娘的首飾件件都份量十足。不過容天佑與其他新手父母一樣，得悉太太懷孕後，已經頻頻在社交平台出PO，熱刺期待BB的來臨，早前更被太太公開一個秘密：「我老公竟然⋯⋯偷搽我支妊娠油！畀我發現咗之後紅都面晒，仲話我keep，佢都要keep~」容天佑事後搞笑地說：「借嚟搽下啦，唔好咁小氣啦。」其實容天佑公布太太懷孕後的相片，已經表現很興奮，一時錫太太的孕肚，一時又扮聽BB的心跳，拎着超聲波相片的神情，已經流露一臉慈父樣。

容天佑仔女都一樣開心

容天佑的爸爸去年曾因中風而兩度入院做手術，當容爸爸病情穩定後，Winnie發現懷孕：「嗰陣未知有咗嘅時候，我哋又搬屋，搬搬抬抬，又日日揸車去醫院探爸爸，又好辛苦咁籌備婚禮，基本上係嗰半年每日都只有4、5小時休息，但係我老婆都完全無孕吐或者其他唔舒服嘅地方，所以真係好感恩，一切都係上天嘅安排，係上天嘅禮物。老婆想喺個肚變大之前進行婚禮，所以所有事情係3個月內發生，好感謝所有幫忙過婚禮，照顧過我哋嘅人，而家諗返起個心情起起伏都好複雜。」容天佑亦曾說：「仔女對我嚟講都一樣開心。」

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