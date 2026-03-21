TVB新晉小生吳子沖驚傳離巢《臥底嬌娃》剛上位被揭官網已除名 曾戀拜金港姐分手變陌路人

連日來有不少藝人相繼宣布離開TVB，昨日（20日）有網民發現上位小生吳子沖（Felix ）的名字突然消失在TVB的官網，有網民留言：「我仲諗住明年頒獎典禮佢可以攞返個最佳男配角」、「快啲幫手問下佢本人啦。」、「別啊！最近才喜歡上他演戲。」、「他也算開始被捧吧？這就離巢了？」

吳子沖《臥底嬌娃》演出備受讚賞

近日吳子沖在劇集《臥底嬌娃》的演出備受讚賞，昨晚（20日）播出的一集，飾演「索帕」吳子冲先後被親父「劉彪」關禮傑及「小茹」羅毓儀出賣，先後展現了震怒、壓抑、感動、哀求、癡情等多元情緒而大獲好評：「高大有型、有戲味、亦正亦邪又唔做作。」、「之前一直都知道佢，但呢套嗰種邪氣真係好出色。」、「佢奸一個眼神，溫柔無辜又另一個眼神。」

相關閱讀：TVB四線小生宣布離巢 入行8年星途暗淡近乎零認識 遭網民揶揄：證明你同娛樂圈無緣

吳子沖至今未有回應疑離巢一事

不過吳子沖至今未有回應疑離巢一事，他的社交平台仍落力宣傳新劇，在昨晚（20日）播出的一集，講述「索帕」吳子冲意外得悉「小茹」羅毓儀臥底身份，但因深愛女方，只能一直強忍憤怒假裝沒事，最後還因按捺不住感情選擇主動表白，可惜慘遭拒絕。與此同時，「索帕」吳子冲與親父「劉彪」關禮傑因「白學年」白彪反目，「劉彪」關禮傑險些拮死索帕」吳子冲，令索帕」吳子冲終極死心與「劉彪」關禮傑斷絕父子關係。警方成功於毒品交易現場拘捕「劉彪」關禮傑等人，「索帕」吳子冲雖逃過一劫，但卻因相約小茹」羅毓儀見面被警察圍捕，懷疑被小茹」羅毓儀出小賣的「索帕」吳子冲深感錯愕憤怒。對於角色大受歡迎、令不少網民心痛欲絕，吳子冲曾笑言接演索柏這個角色其實壓力不少：「因為編劇話好用心寫我個角色，叫我畀啲心機演，所以都好大壓力，好驚辜負咗佢哋嘅努力。」

吳子冲獲監製陳維冠賞識不乏機會

吳子冲在第29期藝訓班畢業後入行，最初在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「串星」，其後獲監製陳維冠賞識，在《七公主》中飾演暖男「張文豪」一角而受到注目，並首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步男藝員」，及後他曾在《神耆小子》飾演樊亦敏身旁的「小鮮肉」，戲中試過半裸爬窗走佬，吳子冲曾表示該角色最大難度是保持身形：「我乜嘢招都攞晒出嚟，揀咗『168斷食』再加高蛋白質Diet，再日日做Gym！」與及在《靈氣逼人》與阮浩棕劇中擦出超強火花，獲封新一代「HeHe CP」。吳子沖曾與2019年落選港姐蔡嘉欣拍過拖，指當年因為蔡嘉欣拜金而狠飛吳子冲，但蔡嘉欣出post為自己平反，親揭當年是被分手：「分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的。」

相關閱讀：最新是非精 蔡嘉欣否認拜金撇舊愛吳子沖：我係被分手的

「拜金港姐」蔡嘉欣情人節宣布懷孕：