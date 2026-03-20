TVB四線小生宣布離開TVB 入行8年星途暗淡近乎零認識 遭網民揶揄：證明你同娛樂圈無緣

近日TVB爆出藝人離巢潮，連日來有不少藝人宣布離開TVB，繼視后蔡思貝後，組合農夫的陸永與C君（鄭詩君）、《愛．回家之開心速遞》飾演「Laptop」一角的孟希璘與及曾在《女神配對計劃》向李芷晴表白的周嘉全的名字在TVB官網消失。

陳戩浩入行近9年星途極為暗淡

曾經被鄭丹瑞封為「劉青雲」的陳戩浩（原名：陳泓遠），藝訓班畢業後加入TVB，曾演出不少大配角，最為人熟悉的角色就是《愛．回家之開心速遞》中飾演島大學生「氹仔」一角，可惜星途極為暗淡，結果入行近9年時間的陳戩浩昨日（19日）宣布離巢，網民的反應大感意外。

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陳戩浩離巢惹來不少人留言

陳戩浩昨日在IG貼上多張相片並說：「咁就八年零六個月，由19歲入TVB 到而家已經27，其實真係唔經唔覺。我不嬲都比較少說話，我淨係想講多謝呢段時間幫我同錫我嘅人，無論係畀機會我嘅人、陪伴包容我嘅人，定花心機時間同我講肺腑之言嘅人，銘記於心，多謝大家，有緣江湖再見。」陳戩浩的離巢惹來不少人留言，原來不少人對陳戩浩近乎零認識：「趁呢個機會好好地咁搵份工係好事，如果8年都令觀眾留意唔到你，轉換跑道未必係一件壞事。」、「第一次見呢個人，做幕後？」、「走得啱，因為你走所以有呢個post ，反而多咗人識你。」、「雖然我唔知道係邊個，但係希望你之後順順利利。」、「點解可以做到8年都無人識你？」、「做咗8年都仲係茄喱啡 ，你真係要檢討下自己有冇天份。」、「咁就浪費咗八年零六個月，識得知難而退係好嘅。入咗娛樂圈，但見都未見過你，證明你同娛樂圈無緣。」

陳戩浩曾捲入一宗「衰十一」醜聞

陳戩浩亦有回覆網民留言：「多謝大家咁畀面係度cm，過咗咁長時間都係冇人識真係自愧不如，不過今次既離開誤打誤撞令大家見到我，諗落都好似唔差。」陳戩浩去年向曾參加過ViuTV《全民造星3》的女友梁詠祈求婚成功，婚禮將於今年年底舉行，陳戩浩曾在《十八年後的終極告白》、《把關者們》等劇集，而在《愛回家》中飾演澳門大學電影學會會長「氹仔」，因為他與「朱凌凌」吳偉豪一拍即合，搞到「金城安」周嘉洛醋意大發，一度成為凌安CP的「第三者」。陳戩浩在2021年曾捲入一宗「衰十一」醜聞，成為嫌疑人之一，隨後在社交平台澄清與事件無關：「我自己冇做過，都第一時間澄清咗，我今年23歲啫，仲未24，而家仲係22歲，未生日添！我好慶幸（網民）冇真係針死我、攻擊我話『一定係你啊』，而家唯有由佢過去。」

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